Chefe da Jihad Islâmica avalia anúncio dos EUA e de Israel sobre Gaza uma "receita para explodir região"

29/09/2025 18h15

CAIRO (Reuters) - O chefe do grupo palestino Jihad Islâmica, Ziad al-Nakhala, disse nesta segunda-feira que considera o anúncio dos EUA e de Israel sobre Gaza uma "receita para explodir a região".

O grupo, que também fez reféns, é um aliado do Hamas apoiado pelo Irã.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, realizou uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na qual o ministro israelense apoiou uma proposta de paz em Gaza patrocinada pelos EUA.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi)

