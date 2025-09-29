Topo

Notícias

ChatGPT é denunciado na Justiça alemã por suposta violação de direitos autorais

29/09/2025 13h07

Uma organização alemã de gestão de direitos autorais musicais denunciou a OpenAI por crimes relacionados aos direitos autorais, afirmando que o sistema de inteligência artificial (IA) do gigante americano reproduz canções de vários artistas sem permissão, informou um tribunal nesta segunda-feira (29).

A sociedade alemã de gestão coletiva de direitos autorais musicais (GEMA), que representa cerca de 100.000 compositores e editores musicais na Alemanha, acusa a OpenAI, criadora do robô conversacional ChatGPT, de ter utilizado letras de canções para treinar seus sistemas de inteligência artificial, sem licença e sem pagar nada aos autores.

O tribunal regional de Munique, que analisa esta denúncia, declarou nesta segunda-feira que o ChatGPT utiliza nove canções e que isso é algo "incontestável" porque a ferramenta reproduziu suas letras de forma fiel com base nas perguntas dos usuários.

A denúncia foi apresentada em novembro de 2024 e a decisão é esperada para 11 de novembro.

Para a sociedade denunciante, isso demonstra uma "reprodução ilícita" em relação aos direitos autorais, agravada pela difusão dos textos aos usuários, acrescentou o tribunal.

Segundo o tribunal, a OpenAI rejeita as acusações alegando que seus modelos não acumulam dados individuais, mas sim "refletem o que aprenderam a partir do conjunto de dados de treinamento".

A empresa também atribui a responsabilidade aos usuários da OpenAI.

A OpenAI reivindica cerca de 700 milhões de usuários semanais e é considerada um dos líderes mundiais em inteligência artificial.

Os atores da indústria musical e literária exigem uma regulamentação mais rígida da IA para obter mais transparência sobre os dados utilizados e proteger seus rendimentos.

sr/fz/jvb/mb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Coreia do Norte diz na ONU que nunca vai renunciar ao seu programa nuclear

Grande SP tem terceira morte suspeita por intoxicação com metanol

Trump se reúne com democratas para tentar evitar paralisação do governo

Netanyahu pede desculpas ao primeiro-ministro do Catar por ataque (fonte diplomática)

Moraes autoriza regime aberto e uso de tornozeleira a Daniel Silveira

J.K. Rowling acusa Emma Watson de ser 'ignorante' sobre a transidentidade

Netanyahu pede desculpas ao Qatar por ataque a Doha, diz Reuters

Não há evidências de que China esteja comprando universidades no Brasil

O que diz o plano de paz de Trump para Gaza

Metanol: fechar distribuidoras do crime pode ter impulsionado intoxicações

Netanyahu pede desculpas ao Catar pelo ataque a Doha, diz fonte