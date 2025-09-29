Topo

Notícias

Catar e Egito compartilham plano de Trump para Gaza com o Hamas, diz autoridade

29/09/2025 17h21

(Reuters) - O primeiro-ministro do Catar e o chefe da inteligência egípcia compartilharam o plano de 20 pontos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza com o grupo militante palestino Hamas, disse uma autoridade informada sobre as negociações à Reuters nesta segunda-feira.

Os negociadores do Hamas disseram aos mediadores que vão analisar o plano "de boa fé" e darão uma resposta, disse a autoridade.

(Reportagem de Andrew Mills)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Propulsor de foguete Firefly Alpha é destruído em teste

TCU abre investigação contra deputado do PL por empregar sogra na Câmara

Catar e Egito compartilham plano de Trump para Gaza com o Hamas, diz autoridade

Intoxicação por metanol: polícia apreende 100 garrafas de bebidas em bares

Torcida do Flamengo não protestou contra Bolsonaro; áudio foi alterado

Petróleo cai com força ante previsão de aumento de produção da Opep+

Mediadores de Catar e Egito entregaram plano de Trump ao Hamas (responsável à AFP)

Wembanyama se diz pronto para voltar: 'Ninguém treinou como eu neste verão'

Responsável do Hamas diz que movimento ainda não recebeu plano de Trump para Gaza

Autoridade do Hamas diz que grupo não recebeu plano de paz de Trump para Gaza

Michelle Bolsonaro aciona a Justiça contra Joice Hasselmann por vídeo que a chama de 'amante'