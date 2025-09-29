Carla Araújo: Caso de Bolsonaro não deve mudar no STF com Fachin presidente

A chegada de Edson Fachin à presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) não deve alterar decisões já tomadas em processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Carla, Fachin tem perfil técnico e reservado, em contraste com o estilo midiático do antecessor Luís Roberto Barroso, e tende a manter a discrição mesmo em temas de grande repercussão, como ações trabalhistas e ambientais.

Fachin é muito mais reservado e avesso a entrevistas. Na TV Justiça, ele falou sobre o seu desafio em relação à presidência. Barroso tem um perfil um pouco mais aberto à imprensa e deu muitas entrevistas ao longo da presidência. Se analisarmos a cerimônia de posse em si, a do Barroso teve cantores e foi mais uma celebração. A do Fachin está como o perfil dele, um pouco mais discreto.

Os casos continuarão chegando. O governador [de São Paulo] Tarcísio [de Freitas] esteve nessa tarde com o ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do senador Flávio Bolsonaro. Na saída, ele falou justamente que o Fachin poderia ajudar a Suprema Corte.

Especificamente no caso do Bolsonaro, o julgamento aconteceu e é difícil imaginar que algo vá mudar por conta da presidência [do STF]. Isso não muda, apesar do que querem os bolsonaristas. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla também aponta que Fachin deve priorizar pautas ligadas a questões ambientais e trabalhistas, com destaque para o julgamento sobre vínculo de motoristas de aplicativos, mas sem buscar protagonismo fora dos autos.

Deve ser um perfil um pouco mais discreto. Fachil tem um perfil de causas ambientais e de algumas questões trabalhistas também. Ele já colocou na pauta, por exemplo, que a primeira ação no plenário em relação à presidência dele deve ser dos vínculos trabalhistas dos aplicativos.

Há muitas questões do Supremo que podem dar protagonismo ao Fachin, não necessariamente com holofotes muito fortes e ele falando fora dos autos. A expectativa é que ele fale, mas apenas nos autos, e tenda a ter uma atuação um pouco mais discreta do que foi a do ministro Luís Roberto Barroso. Carla Araújo, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: