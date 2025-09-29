Casa Branca diz que acordo sobre Gaza está "muito próximo"

WASHINGTON (Reuters) - Israel e o grupo militante palestino Hamas estão "muito próximos" de chegar a um acordo sobre uma estrutura para acabar com a guerra em Gaza e garantir uma paz duradoura no Oriente Médio, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta segunda-feira.

Leavitt, falando no programa "Fox and Friends", da Fox News, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiria um plano de paz de 21 pontos com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca ainda nesta segunda-feira. Trump falará com líderes do Catar, que serviram de intermediários com o Hamas, nesta segunda-feira, disse ela.

"Para chegar a um acordo razoável para ambos os lados, os dois lados precisam abrir mão de um pouco e podem deixar a mesa um pouco insatisfeitos, mas, em última análise, é assim que vamos acabar com esse conflito", disse ela.

(Reportagem de Andrea Shalal)