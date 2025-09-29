Topo

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro; veja

29/09/2025

Uma carta escrita por CeeCee Ross Lyles, comissária de bordo que morreu no atentado de 11 de setembro de 2001, chegou ao seu filho Jevon Castrillo apenas neste ano. O bilhete tinha sido entregue para a professora dele, Tammy Thurman, e foi encaminhado ao canal WPTV, da Flórida.

O que aconteceu

CeeCee Lyles era ex-detetive e trabalhava como comissária de bordo da United Airlines. Ela estava a bordo do voo 93, que foi sequestrado por terroristas da Al-Qaeda como parte dos ataques de 11 de setembro. O avião caiu em Shanksville, na Pensilvânia.

Ela chegou a mandar uma mensagem para o marido e filhos dentro da aeronave. "Estou em um avião que foi sequestrado. Por favor, diga aos meus filhos que os amo muito", afirmou CeeCee. Jevon, na época, tinha seis anos.

Repórter da WPTV recebeu a carta. Ela foi entregue inicialmente em março de 2011 para a professora do filho da comissária, Tammy Thurman. No papel, CeeCee diz estar muito orgulhosa do filho Jevon Castrillo por ter lido um livro. Jevon chorou lendo o bilhete.

Prezada Sra. Thurman, Jevon leu um livro ontem à noite que trouxe da biblioteca. Ele o leu de capa a capa. Eu disse a ele que lhe escreveria um bilhete e lhe contaria o excelente trabalho que ele fez. Estamos muito orgulhosos dele e continuaremos a trabalhar com ele em casa. Mais uma vez, obrigada pela sua dedicação e coragem no trabalho que você faz.
Cee Cee Lyles, em carta a Tammy Thurman

Jevon recebeu o documento em uma chamada de vídeo com Thurman e o repórter Jon Shainman. "Muito tocante. Parece muito fofo e parece algo que ela definidamente diria, sabe?", disse ele, que hoje é pai de um bebê de três meses. Thurman foi professora de Castrillo no jardim de infância.

Como mãe, sei que você precisa ver essas palavras da sua mãe. Ela era uma mulher maravilhosa e você um aluno maravilhoso.
Tammy Thurman

