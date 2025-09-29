Topo

Notícias

Carol Solberg e Rebecca conquistam Etapa Elite do Circuito Mundial

29/09/2025 20h01

Carol Solberg e Rebecca se deram melhor na final brasileira da etapa Elite do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de vôlei de praia. Elas derrotaram Thâmela e Vic por 2 sets a 1 (parciais de 18/21, 21/18 e 15/11), no último domingo (28), para ficarem com o título da competição.

"Jogar esta etapa no Rio é um presente, é muito especial, ainda mais com uma torcida que incendeia a arena. Foi um torneio que começou muito difícil para nossa equipe, tivemos que ir construindo o nosso caminho. Nossa parceria em quadra foi importante para entendermos a melhor forma de uma ajudar a outra nos momentos difíceis. O Circuito Mundial é sempre muito duro, com altos e baixos, então quando conseguimos o título de uma etapa temos que comemorar muito", declarou Carol Solberg.

Notícias relacionadas:

Já Rebecca destacou como foi especial conquistar o título na cidade do Rio de Janeiro: "Esse título mostra o quanto nossa dupla tem espaço para crescer. Uma final brasileira sempre é um jogo muito difícil. Conseguimos uma boa troca em quadra, conhecemos demais Thamela e Vic. Fomos efetivas no aspecto mental, na nossa comunicação. Foi muito especial conquistar esta etapa jogando no Rio com amigos e família presentes na arena".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

O que se sabe sobre a queda de avião no Pantanal que matou um dos maiores arquitetos do mundo

Lula veta alterações na Lei da Ficha Limpa

Intoxicação por metanol: mais de 100 garrafas são apreendidas em bares dos Jardins e da Mooca

Colômbia fabrica primeiro fuzil para substituir armas de Israel

Veja a íntegra do discurso de posse de Edson Fachin na presidência do STF

As principais reações ao plano de paz de Trump para Gaza

O que se sabe sobre a morte de cientista brasileira em Portugal

Polícia realiza 7ª prisão relacionada a triplo feminicídio na Argentina durante entrevista para TV

Lula veta mudança na Lei da Ficha Limpa que diminuiria inelegibilidade

Força-tarefa apreende 117 garrafas de bebida sem procedência em SP

Governo Trump quer tornar Harvard inelegível para financiamento federal