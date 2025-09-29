Topo

Notícias

BYD prevê que exportações representem 20% das vendas em 2025

29/09/2025 15h21

HONG KONG (Reuters) - A fabricante chinesa de veículos elétricos BYD previu que as exportações representarão cerca de 20% de suas vendas globais este ano, ajudadas por lançamento de novos modelos, publicou o South China Morning Post nesta segunda-feira.

A BYD prevê de 800 mil a 1 milhão de entregas fora da China continental em 2025, em comparação com as vendas totais projetadas de 4,6 milhões de veículos, disse o jornal, citando o gerente geral de marca e relações públicas da BYD, Li Yunfei.

"As entregas internacionais darão uma contribuição maior nos próximos anos", disse Li, de acordo com o SCMP, acrescentando que a própria frota de navios de transporte de carros da BYD apoiou o aumento das exportações.

Em 2024, as vendas da BYD fora da China continental representaram menos de 10% do total de 4,26 milhões de veículos vendidos, disse o jornal.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Wembanyama se diz pronto para voltar: 'Ninguém treinou como eu neste verão'

Responsável do Hamas diz que movimento ainda não recebeu plano de Trump para Gaza

Autoridade do Hamas diz que grupo não recebeu plano de paz de Trump para Gaza

Michelle Bolsonaro aciona a Justiça contra Joice Hasselmann por vídeo que a chama de 'amante'

Polícia investiga adega suspeita de vender bebida alcoólica com metanol

Roland Garros vai manter juízes de linha em 2026

Homem cria mais de 100 cobras e filhos dormem com elas: 'São dóceis'

De vômito a cegueira, quais são os sintomas da intoxicação por metanol?

Aquisição da WK Kellogg pela Ferrero é concluída

Anthropic lança seu novo modelo de IA, melhor do mundo em situações inéditas

Maduro, da Venezuela, assina decreto concedendo poderes de segurança em caso de intervenção militar