Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após recuperação em Wall Street

29/09/2025 05h30

Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, à medida que Wall Street interrompeu uma sequência de três pregões negativos, reduzindo perdas na semana passada.

O índice sul-coreano Kospi subiu 1,33% em Seul, a 3.431,21 pontos, e o Hang Seng avançou 1,89% em Hong Kong, a 26.622,88 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho de 0,90%, a 3.862,53 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,52%, a 2.508,37 pontos.

Exceção na Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,69% em Tóquio, a 45.043,75 pontos. Em Taiwan, não houve negócios hoje devido a um feriado.

Na sexta-feira (26), as bolsas de Nova York se recuperaram, depois de acumularem perdas por três sessões consecutivas, animadas por dados de inflação dos EUA que vieram em linha com as expectativas, ainda que em níveis elevados, reavivando esperanças de que o Federal Reserve (Fed) continue reduzindo os juros básicos dos EUA até o fim do ano. No encerramento da última semana, no entanto, Wall Street ainda ficou no negativo.

Na Oceania, a bolsa australiana assegurou hoje o terceiro pregão seguido de ganhos, sustentada por ações de mineração e biotecnologia. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,85% em Sydney, a 8.862,80 pontos.

