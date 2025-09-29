Bebês em incubadoras na Cidade de Gaza correm risco com intensificação de ataque israelense, diz Unicef

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - A instituição de caridade para crianças da Organização das Nações Unidas (ONU) pediu nesta segunda-feira uma retirada imediata para salvar pelo menos 25 bebês doentes ou prematuros em incubadoras na Cidade de Gaza, enquanto Israel intensifica sua ofensiva terrestre, bombardeando um hospital durante a noite que abriga cerca de metade deles.

Autoridades de saúde palestinas afirmam que tanques estão cercando a área próxima ao Hospital Al Helo, onde pelo menos 12 bebês estão em incubadoras. Os médicos disseram que o local foi bombardeado. Um vídeo obtido pela Reuters mostrou quartos de hospital e camas espalhados por destroços.

"É hora de transferi-los porque a Cidade de Gaza novamente se tornou uma zona de combate, mas transferi-los para onde? Não há lugar seguro para eles irem", disse à Reuters o porta-voz da Unicef, Ricardo Pires.

As autoridades israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A retirada dos bebês, muitos deles recém-nascidos, significará transferi-los para carrinhos improvisados, envoltos em cobertores com suprimentos portáteis de oxigênio e gotejamento, disse Pires. Ainda assim, eles podem ser expostos a infecções, temperaturas variáveis ou os suprimentos podem se esgotar durante a transferência.

"Transferi-los parece ser a melhor opção que temos agora... mas, ao mesmo tempo, é uma opção muito arriscada."

Não ficou imediatamente claro quais hospitais poderiam receber os bebês, já que muitos estão danificados, superlotados e enfrentam escassez.

Pires esteve na Cidade de Gaza no mês passado, onde viu um dos bebês -- uma menina prematura chamada Narges que, segundo ele, havia sido retirada do útero de sua mãe morta, após ela ser baleada na cabeça.

"Estamos muito preocupados não apenas com ela, mas com todos os outros bebês", disse ele, afirmando que os esforços para falar com o pai e os médicos desde o bombardeio não tiveram sucesso.

Na Cidade de Gaza, há mais bebês do que incubadoras e alguns deles estão compartilhando, disse ele, acrescentando que Israel havia negado alguns pedidos para importar mais. Pires disse que viu quatro bebês em uma só incubadora no mês passado.

As autoridades israelenses não puderam ser contatadas para comentar a acusação de que haviam negado pedidos de importação de incubadoras.

Centenas de milhares de habitantes de Gaza foram deslocados pela ofensiva no norte de Gaza, atingido pela fome, onde a escassez está piorando. Israel disse que não interromperá os combates a menos que o Hamas liberte todos os reféns e se renda permanentemente.

(Reportagem de Emma Farge; Reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi, no Cairo, e Alexander Cornwell, em Jerusalém)