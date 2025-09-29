BC: inadimplência média no crédito livre sobe a 5,4% em agosto

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre aumentou de 5,2% em julho para 5,4% em agosto, informou o Banco Central. A taxa para pessoas físicas passou de 6,5% para 6,8% no período. A de empresas se manteve em 3,3%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, passou de 1,8% em julho para 2,0% em agosto.

Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 3,8% para 3,9%.

Estoque

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,5% entre julho e agosto, informou o Banco Central nesta segunda-feira. O estoque atingiu R$ 6,757 trilhões, uma alta de 10,1% no acumulado de 12 meses.

O saldo para pessoas físicas avançou 0,7% em agosto e 11,0% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,2% no mês, com alta de 8,7% em 12 meses.

O estoque de crédito livre aumentou 0,3% em agosto. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, subiu 0,8% na mesma comparação. Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas avançaram 0,6%. Para pessoas jurídicas, recuaram 0,1%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,5% em julho para 54,4% em agosto.