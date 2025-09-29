Barra Funda, um dos bairros mais cool do mundo

O bairro da Barra Funda, na região central de São Paulo, foi eleito o terceiro mais "cool" do mundo pelo guia britânico Time Out. O ranking tem 39 bairros e o único paulistano da lista ficou atrás apenas de um japonês e um belga. Botafogo, no Rio de Janeiro, também está no ranking, na 29.ª posição.

Para entrar na lista, os lugares precisam ter uma vida noturna agitada, arte, cultura, comida boa e lugares para beber acessíveis, além de pequenas surpresas espalhadas em esquinas e ruas que deixassem o bairro ainda mais especial.

"Onde a diversidade é defendida e negócios independentes prosperam, desde refúgios tradicionais até os mais novos espaços de arte de vanguarda", diz a jornalista Grace Beard, que há oito anos afirma que "sua missão é explorar os bairros das maiores cidades do mundo para criar nosso ranking anual definitivo".

A Barra Funda foi um dos vários bairros indicados pela rede de escritores e editores do guia, espalhados por diversas cidades, que deveriam responder qual o bairro mais animado de sua cidade natal no momento. Em seguida, cada uma das sugestões foi classificada com base em critérios como cultura, comunidade, qualidade de vida, vida noturna, gastronomia, vida nas ruas e aspecto de novidade.

De acordo com a revista, todos os eleitos têm em comum "o espírito 'faça você mesmo' - e uma propensão inabalável à criatividade e à diversão".

A lista, feita desde 2018, muda a quantidade de bairros e varia bastante os países. O Brasil já entrou outras vezes na lista. Em 2024, o bairro da Glória, no Rio, ficou na 9.ª posição. Em 2021, outro carioca, o bairro da Saúde, ficou em 25.º lugar. O centro de São Paulo ocupou a 19.ª posição em 2020. Em 2019, o Bom Retiro, em São Paulo, ocupou a posição 25.

Por que foi eleita?

De botecos da esquina que exalam energia como o Boteco de Manu até um espaço que respira cultura e arte e tem festivais itinerantes únicos, como é o do Memorial da América Latina, a Barra Funda é a alma alternativa de São Paulo.

Para a revista, o bairro "é parada obrigatória para os amantes da arte, compras exclusivas, vida noturna agitada e culinária contemporânea".

Dentre os destaques, cita a galeria Mendes Wood, a loja Amarello, o café Ronin e os restaurantes Sururu, Caracol e Komah.

Além dos estabelecimentos, outra qualidade é o estilo. Para o guia, é ali onde "a história industrial encontra uma 'vibe' inegavelmente 'cool' e criativa". Algo que traduz muito bem essa frase é a Casa das Caldeiras.

O guia finaliza com uma indicação de "um dia perfeito no bairro". De manhã: um passeio pelo Elevado Costa e Silva, o Minhocão, seguido de um café da manhã no A Baianeira. De lá, confira a programação da galeria Mendes Wood, seguida de uma visita à Verniz, "uma joia de loja repleta de peças de mobiliário brasileiro moderno".

Para o almoço, o Mescla, e ainda indicam o prato: "O irresistível arroz de camarão e o famoso pudim da casa de sobremesa". De noite, a recomendação é um drinque no Mamãe Bar ou os coquetéis no novo point Água e Biscoito.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.