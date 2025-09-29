Topo

Notícias

Avó e neto morrem perto de Moscou por ataque de drones

29/09/2025 07h19

Uma avó e seu neto morreram em uma localidade nos arredores de Moscou em um incêndio provocado por um ataque de drones ucranianos, informaram as autoridades russas nesta segunda-feira (29). 

Desde o começo da guerra em fevereiro de 2022, a Rússia lança habitualmente bombardeios noturnos contra a Ucrânia, que responde com ataques de drones, em sua maioria dirigidos à infraestrutura energética. 

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov, informou no Telegram que a Força Aérea derrubou quatro drones em Voskresensk e Kolomna, duas localidades ao sudeste da capital russsa. 

"Infelizmente, houve uma tragédia em Voskresensk: duas pessoas morreram no incêndio de uma casa privada, uma mulher de 76 anos e seu neto de 6", declarou Vorobiov. 

Em Voskresensk, localizada a 88 quilômetros de Moscou, várias casas ficaram danificadas e houve perturbações na iluminação pública. 

Na noite de sábado, a Rússia lançou um bombardeio em larga escala contra a Ucrânia com 595 drones e 48 mísseis, um ataque que as autoridades ucranianas afirmaram que durou 12 horas e deixou quatro mortos em Kiev e quase 80 mortos em todo o país.

bur/ach/an/dbh/dd/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Taxa ambiental precisa ser fiscalizada para não ser desvirtuada, diz especialista

NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

Forças israelenses avançam antes das negociações entre Trump e Netanyahu sobre guerra em Gaza

Qual é a melhor estratégia de estudos para o vestibular? Veja dicas de quem foi bem na prova

Partido pró-Europa vence eleições na Moldávia, que aposta em adesão à União Europeia

Lufthansa anuncia corte de 4 mil cargos administrativos

Avó e neto morrem perto de Moscou por ataque de drones

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

Jardim gratuito com esculturas de Picasso abrirá em Paris em 2030

Mulheres discutem em Brasília igualdade de gênero e democracia

Pé-de-Meia:?pagamento?da 7ª parcela começa nesta segunda-feira