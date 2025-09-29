Topo

Autoridade Palestina saúda esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza

29/09/2025 18h26

(Reuters) - A Autoridade Palestina saudou nesta segunda-feira os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com a guerra em Gaza, informou a agência de notícias palestina Wafa.

A Autoridade Palestina reiterou seu compromisso de trabalhar com os EUA e parceiros para chegar a um acordo abrangente que inclua "abrir caminho para uma paz justa com base na solução de dois Estados", informou a Wafa.

(Reportagem de Ali Sawafta)

