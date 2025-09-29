Topo

Autoridade do Hamas diz que grupo não recebeu plano de paz de Trump para Gaza

29/09/2025 16h51

CAIRO (Reuters) - Mahmoud Mardawi, representante do Hamas, reiterou nesta segunda-feira que o grupo ainda não recebeu o plano de paz para Gaza escrito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ele fez as observações em uma entrevista à Al Jazeera Mubasher TV logo após a coletiva de imprensa conjunta de Trump com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na qual o israelense expressou apoio ao plano dos EUA.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, Jaidaa Taha e Menna Alaa El-Din)

