Topo

Notícias

Atos de ódio cometidos na França e na Alemanha deixam 11 detidos na Sérvia

29/09/2025 10h41

Onze pessoas foram detidas na Sérvia por sua suposta participação em atos de ódio na França e na Alemanha, incluindo pichações em sinagogas e o aparecimento de cabeças de porcos em frente a mesquitas, informou a Polícia sérvia nesta segunda-feira (29).

O ministério do Interior sérvio detalhou, em um comunicado, que estes 11 indivíduos foram treinados por outro cidadão sérvio, atualmente foragido, que agia sob as instruções de um serviço de inteligência estrangeiro, cuja nacionalidade não foi especificada.

Por ordem do Ministério Público, a polícia sérvia deteve os suspeitos por "supostos crimes de conspiração, incitação ao ódio e espionagem", com o objetivo de atentar contra "os direitos e liberdades fundamentais na França e na Alemanha".

Segundo o Ministério do Interior sérvio, suas ações buscavam difundir ideias que promovessem o ódio, a discriminação e a violência baseadas em diferenças de cor da pele, religião, nacionalidade e origem étnica.

Nove cabeças de porco - animal considerado impuro pelo islã - foram encontradas no começo de setembro em frente a mesquitas na França.

No fim de abril, o Memorial da Shoah, três sinagogas e um restaurante foram vandalizados com tinta verde em Paris. Como parte da investigação, três cidadãos sérvios foram denunciados e presos na França.

O grupo será apresentado ao Ministério Público por uma série de crimes, incluindo discriminação racial e espionagem.

As detenções foram realizadas em Belgrado, capital da Sérvia, e em Velika Plana, 100 km ao sul, em coordenação com os serviços de segurança.

oz-cbo/sba/meb/mb/mvv/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Coreia do Norte diz na ONU que nunca vai renunciar ao seu programa nuclear

Grande SP tem terceira morte suspeita por intoxicação com metanol

Trump se reúne com democratas para tentar evitar paralisação do governo

Netanyahu pede desculpas ao primeiro-ministro do Catar por ataque (fonte diplomática)

Moraes autoriza regime aberto e uso de tornozeleira a Daniel Silveira

J.K. Rowling acusa Emma Watson de ser 'ignorante' sobre a transidentidade

Netanyahu pede desculpas ao Qatar por ataque a Doha, diz Reuters

Não há evidências de que China esteja comprando universidades no Brasil

O que diz o plano de paz de Trump para Gaza

Metanol: fechar distribuidoras do crime pode ter impulsionado intoxicações

Netanyahu pede desculpas ao Catar pelo ataque a Doha, diz fonte