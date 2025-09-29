Ataque mortal a igreja em Michigan deixa investigadores em busca do motivo

Por Rebecca Cook

GRAND BLANC, Michigan (Reuters) - Autoridades estavam trabalhando nesta segunda-feira para determinar por que um ex-marinheiro entrou com sua caminhonete em uma igreja de Michigan durante um culto de domingo, abriu fogo e incendiou o prédio, matando pelo menos quatro pessoas antes de morrer em um tiroteio com a polícia.

Centenas de fiéis estavam dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, Michigan, quando o suspeito bateu com sua caminhonete na porta da frente na manhã de domingo, segundo as autoridades. Duas vítimas foram mortas a tiros, e dois outros corpos foram descobertos horas depois nos escombros da igreja, que, segundo as autoridades, foi deliberadamente incendiada.

As autoridades alertaram, no final do domingo, que algumas pessoas ainda não haviam sido identificadas e que mais corpos poderiam ser encontrados enquanto os investigadores vasculhavam as ruínas queimadas do edifício. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas.

O suspeito foi identificado como Thomas Jacob Sanford, 40 anos, da cidade vizinha de Burton. Os registros militares dos EUA mostram que Sanford era um veterano da Guerra do Iraque que serviu no Corpo de Fuzileiros Navais de 2004 a 2008.

As autoridades não forneceram um possível motivo, dizendo que fariam uma busca na casa e no telefone do suspeito. Grand Blanc Township, um subúrbio de Flint com uma população de cerca de 40.000 habitantes, fica a cerca de 100 km a noroeste de Detroit.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse ao programa "Fox and Friends", da Fox News, que conversou com o diretor do FBI, Kash Patel, nesta segunda-feira, sobre o ataque.

"Tudo o que eles sabem agora é que se tratava de um indivíduo que odiava as pessoas da religião mórmon, e eles estão tentando entender mais sobre isso, quão premeditado foi, quanto planejamento foi feito, se ele deixou um bilhete", disse ela, usando um termo comum para a igreja. "Todas essas perguntas ainda não foram respondidas."

Leavitt disse que a família do atirador estava cooperando com o FBI.

"Meu coração está partido pela comunidade de Grand Blanc", disse a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em um comunicado.

O presidente Donald Trump disse nas mídias sociais que o tiroteio "parece ser mais um ataque direcionado aos cristãos".

"ESSA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS PRECISA TER UM FIM IMEDIATO!", acrescentou.

A violência em Michigan ocorreu um mês depois que um atirador disparou contra os vitrais de uma igreja católica em Mineápolis, matando duas crianças e ferindo outras 17 pessoas.

O tumulto de domingo marcou o 324º tiroteio em massa nos EUA em 2025, de acordo com o Gun Violence Archive, que rastreia tiroteios em que quatro ou mais pessoas são baleadas ou mortas, sem incluir o atirador.

Coincidentemente, outro veterano da Marinha, de 40 anos, que serviu no Iraque, é suspeito de um tiroteio na Carolina do Norte que matou três pessoas e feriu outras cinco menos de 14 horas antes do incidente de Michigan.

A polícia de Southport, Carolina do Norte, acusou Nigel Max Edge de atirar em um bar à beira-mar de um barco na noite de sábado. Edge foi acusado de três acusações de homicídio em primeiro grau e cinco acusações de tentativa de homicídio, segundo a polícia.

Uma ação federal que Edge moveu contra o governo dos EUA e outros o descreveu como um fuzileiro naval condecorado que sofreu ferimentos graves, incluindo lesão cerebral traumática, no Iraque. A ação, que foi arquivada, mostrou que Edge era conhecido anteriormente como Sean William DeBevoise antes de mudar seu nome.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com sede em Utah, segue os ensinamentos de Jesus Cristo e também as profecias de Joseph Smith, um norte-americano do século 19. Ela é informalmente conhecida como Igreja Mórmon, um termo que sua liderança não incentiva.

"Os locais de adoração devem ser santuários de pacificação, oração e conexão", disse Doug Andersen, porta-voz da igreja, em um comunicado. "Oramos por paz e cura para todos os envolvidos."

(Reportagem de Rebecca Cook em Grand Blanc; reportagem adicional de Brendan O'Brien, Daphne Psaldakis e Rachael Levy)