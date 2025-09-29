Aquisição da WK Kellogg pela Ferrero é concluída

São Paulo, 29 - O Grupo Ferrero anunciou, na sexta-feira, 26, a conclusão da aquisição da WK Kellogg Co., que passa a ser uma subsidiária integral da companhia italiana. Com o fechamento do negócio, as ações da WK Kellogg (KLG) foram oficialmente deslistadas da Bolsa de Valores de Nova York, encerrando sua negociação no mercado, conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). A WK Kellogg também planeja protocolar o Formulário 15 para encerrar suas obrigações de divulgação periódica como empresa de capital aberto.Em comunicado, a Ferrero destacou que o negócio - divulgado em julho - foi aprovado pelos acionistas da WK Kellogg em 19 de setembro. A fabricante italiana, responsável pelo chocolate Ferrero Rocher e pelo creme Nutella, já havia divulgado que o acordo definitivo previa o pagamento de US$ 23,00 por ação em dinheiro, totalizando aproximadamente US$ 3,1 bilhões.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado