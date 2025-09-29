Aquecimento global é real e severo, ao contrário do que afirma Donald Trump

Fala do presidente dos EUA na ONU com informações falsas sobre o tema foi republicada nas redes sociais.

Um vídeo compartilhado no X repercute trecho do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em que ele afirma que o aquecimento global é um "golpe". O post, segundo o qual o americano denunciou "o golpe falso sobre as mudanças climáticas", ignora as evidências sobre o tema. É consenso na comunidade científica que o aquecimento global é uma realidade.

O Comprova já mostrou que 99% dos cientistas acreditam que o aquecimento global é provocado, principalmente, pela atividade humana. O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), publicado em 2023, mostrou que a elevação da temperatura na superfície global é causada pelo ser humano por meio da emissão de gases de efeito estufa (GEE), CO₂ e metano (CH₄).

O documento destaca ainda que as concentrações atuais de CO₂ são as mais altas dos últimos dois milhões de anos e que o aquecimento já provoca consequências graves no planeta. A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) também alertou que a temperatura média da superfície da Terra em 2024 foi a mais alta já registrada, de acordo com análises de cientistas do órgão.

Um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) destacou que o clima extremo, oriundo das mudanças climáticas, é responsável por "enormes turbulências econômicas e sociais". A organização destacou que as temperaturas globais vistas em 2023 e 2024 foram causadas principalmente pelo aumento contínuo nas emissões de gases de efeito estufa e que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera está no nível mais alto dos últimos 800 anos.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O conteúdo investigado foi publicado no X em 23 de setembro e, até a publicação dessa checagem, contava com 23 mil visualizações. O Comprova entrou em contato com o autor da publicação, mas não obteve retorno. O perfil já publicou desinformação em outros momentos, como aponta uma checagem do Comprova sobre um boato de que o presidente Lula teria armado a invasão do 8 de janeiro.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação leva a acreditar que Donald Trump está denunciando um "grande golpe", embora as declarações do presidente contrariem dados e estudos consolidados sobre o tema. O autor da postagem usa na legenda expressões como "nada vai ficar escondido", para levar a acreditar que há uma grande trama em torno de um assunto que é cientificamente concreto. Essa pode ser uma tática de persuasão utilizada por entusiastas de teorias da conspiração.

O trecho do discurso de Donald Trump retira de contexto e ataca as evidências existentes sobre o tema por seletividade. Ele cita previsões catastróficas feitas há décadas — como a de que o mundo seria "apagado do mapa" — e usa o fato de elas não terem se concretizado de forma literal para argumentar que o aquecimento global é uma mentira. Mas as evidências mostram o contrário; a OMM alerta que as consequências das mudanças climáticas são perceptíveis e podem se tornar irreversíveis.

Outro ponto que pode ter contribuído para que as pessoas acreditem no conteúdo é o viés de confirmação, quando uma narrativa é usada para validar crenças já existentes. Quem já é um entusiasta desse tipo de teoria pode usar os argumentos apresentados para reforçar sua visão de que o aquecimento global é uma invenção - contrariando, mais uma vez, as evidências científicas. A fala ter sido perpetuada por uma personalidade como Trump, serve como uma reafirmação dessas mentiras para esse público e aumenta a disseminação desses conteúdos falsos.

A fala de Donald Trump

O presidente dos EUA discursou por 56 minutos. Ele criticou o que chamou de "agenda verde" e disse que o aquecimento global é um golpe: "O aquecimento global não está acontecendo. Costumava ser o resfriamento global, se vocês lembrarem, anos atrás. E depois começaram a falar que o aquecimento global vai matar o mundo e depois começaram a falar em mudança climática (…) é o maior golpe já perpetuado na humanidade", disse. O trecho completo pode ser acessado aqui.

Essa não é a primeira vez que o presidente americano nega a existência das mudanças climáticas e vai contra as políticas de mitigação dos seus efeitos. Logo após assumir seu segundo mandato, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, o principal tratado internacional de combate ao aquecimento global. Ele também havia feito isso quando assumiu a presidência pela primeira vez, em 2017.

Trump cortou financiamentos de pesquisadores e incentivos à transição energética no país, e sob sua gestão, agências do governo foram orientadas a evitar ou não usar termos como "ciência climática", "crise climática", "energia limpa" e "poluição".

Fontes que consultamos: Consultamos o relatório de 2023 do IPCC, o site das Nações Unidas com os comunicados da Organização Meteorológica Mundial e as checagens feitas pelo Comprova sobre desinformação relacionada ao aquecimento global.

Notas da comunidade: Até a publicação desta verificação, não havia notas da comunidade publicadas junto ao post no X.

