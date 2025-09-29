Topo

Após reunião, líder democrata relata 'diferenças' com Trump sobre projeto orçamentário

São Paulo

29/09/2025 17h47

O líder da minoria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, disse após a reunião com o presidente norte-americano, Donald Trump, que, pela primeira vez, o republicano escutou as alegações dos democratas, mas enfatizou que ainda existem grandes diferenças entre os dois lados. O comentário acontece sob tensões de uma possível paralisação do governo.

"Cabe aos republicanos decidir se querem ou não uma paralisação. Nós fizemos propostas e, em última análise, Trump é quem toma as decisões", disse Schumer para jornalistas fora da Casa Branca.

