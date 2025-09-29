Topo

Anthropic lança Claude 4.5 e mira clientes corporativos

29/09/2025 17h31

Por Jeffrey Dastin e Deepa Seetharaman

(Reuters) - A Anthropic apresentou seu modelo de inteligência artificial Claude 4.5 nesta segunda-feira, afirmando que a versão mais recente pode codificar por períodos mais longos e ininterruptos e lidar melhor com tarefas financeiras e científicas, à medida que a startup se aprofunda no setor de IA empresarial.

A startup de IA, apoiada pela Alphabet e pela Amazon.com, está competindo com as rivais para criar modelos que possam operar software de forma confiável e concluir trabalhos de várias etapas, essenciais para agentes de IA, que podem executar tarefas em nome de humanos.

O modelo Claude Sonnet 4.5 criou um aplicativo do zero em testes internos, e um cliente fez com que o chatbot de IA codificasse de forma autônoma por 30 horas, acima das sete horas alcançadas pelo anterior Claude Opus 4, disse o diretor de produtos Mike Krieger.

A Anthropic tem como alvo usuários avançados e clientes empresariais, em vez de buscar um momento viral para o consumidor, disse ele.

O Claude 4.5 é mais forte em finanças e raciocínio científico e melhor no uso de computadores, pontuando cerca de 60% em um benchmark que testa a destreza do sistema operacional, em comparação com cerca de 40% dos modelos anteriores, disse a empresa.

"É muito mais visceral quando você vê o modelo usando um computador da mesma forma que uma pessoa usa, se você não for um programador", disse o diretor científico Jared Kaplan.

Na semana passada, a Microsoft disse que levaria os modelos da Anthropic para o Microsoft 365 Copilot para diversificar além do parceiro de longa data OpenAI.

A Anthropic, fundada por ex-executivos da OpenAI, tem posicionado o Claude para uso no local de trabalho, com proteções que, segundo ela, reduzem os resultados arriscados. 

Krieger disse que o foco da empresa é o desempenho sustentado e confiável em tarefas longas, em vez de demonstrações curtas.

