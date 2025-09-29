Airbus e Air France rejeitam culpa pelo acidente do AF447, 16 anos depois

Por Tim Hepher

PARIS (Reuters) - A Airbus e a Air France se declararam inocentes de homicídio culposo nesta segunda-feira, no início de um novo julgamento de dois meses sobre o pior desastre aéreo da França, 16 anos depois que um jato com destino a Paris caiu no Atlântico, matando todos os passageiros e tripulantes.

Um tribunal francês de primeira instância inocentou as duas empresas de homicídio culposo em 2023, após um histórico julgamento público sobre o desaparecimento do voo AF447 enquanto fazia a rota do Rio de Janeiro para Paris em 1º de junho de 2009.

Os promotores recorreram do resultado e as famílias de muitas das vítimas se comprometeram a lutar para estabelecer a infração penal em semanas de provas técnicas periciais a serem analisadas no tribunal de apelações de Paris entre agora e o final de novembro.

Dezenas de parentes se levantaram e permaneceram em silêncio em sinal de luto enquanto um juiz de apelações francês lia os nomes de cada uma das 228 pessoas que morreram quando o jato de passageiros Airbus A330 caiu no oceano durante uma tempestade equatorial noturna.

Os executivos-chefes da fabricante de aviões e da companhia aérea prestaram homenagem ao sofrimento das famílias enlutadas, mas negaram qualquer responsabilidade criminal pelo acidente.

"Ele está gravado para sempre em nossas memórias", disse a presidente-executivo da Air France, Anne Rigail, ao tribunal lotado e com janelas altas.

"Qualquer acidente é um fracasso", disse o presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, ao painel de três juízes, acrescentando que o setor de aviação está constantemente se examinando para garantir que voar é o mais seguro possível.

Após uma busca de dois anos pelas caixas-pretas do A330, os investigadores franceses descobriram que os pilotos haviam lidado mal com a perda temporária de dados dos sensores de velocidade congelados e empurraram o jato para um estol aerodinâmico, ou queda livre, sem responder a alertas.

Mas o primeiro julgamento, mais de uma década depois, também esclareceu as discussões entre a Air France e a Airbus, mesmo antes do acidente, sobre os problemas crescentes com os sensores, ou "sondas Pitot", que geram leituras de velocidade.

Após nove semanas de provas, um juiz de Paris listou quatro atos de negligência por parte da Airbus e um por parte da Air France, mas concluiu que eles não eram suficientes, de acordo com a legislação penal francesa, para estabelecer uma ligação definitiva com a perda do jato durante uma tempestade à meia-noite.

Os promotores e advogados das famílias usarão as semanas de audiências de apelação para tentar persuadir os juízes de que houve uma ligação direta entre a negligência identificada anteriormente e o acidente.

ACIDENTE LEVOU A MUDANÇAS NA AVIAÇÃO

"É doloroso para as famílias reabrir tudo 16 anos depois, mas é essencial continuar e demonstrar que houve culpa criminal", disse Sebastien Busy, advogado de uma das principais associações de parentes das vítimas.

"Se você retirar um desses atos de negligência, então o acidente nunca teria acontecido", disse ele à Reuters.

Ambas as empresas negaram sistematicamente qualquer irregularidade criminal.

A multa máxima por homicídio culposo corporativo é de apenas 225.000 euros, mas os promotores acreditam que um novo julgamento ajudará a proporcionar um efeito catártico para as famílias, que protestaram contra o veredicto anterior.

O desastre do AF447 foi um dos mais amplamente debatidos na aviação e levou a uma série de mudanças técnicas e de treinamento.

Os promotores argumentaram que a Airbus reagiu muito lentamente ao número crescente de incidentes de velocidade e que a companhia aérea não fez o suficiente para garantir que os pilotos fossem treinados adequadamente.

O julgamento anterior expôs as amargas divisões entre duas das principais empresas da França sobre os papéis relativos do piloto e do sensor no pior desastre aéreo do país.

Espera-se que as audiências de apelação ocorram até 27 ou 28 de novembro.

(Reportagem de Tim Hepher)