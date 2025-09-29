Topo

Agricultura cria Sistema para Aperfeiçoamento de prevenção e controles de pragas

29/09/2025 12h05

Brasília, 29 - O Ministério da Agricultura instituiu o Sistema de Avaliação da Qualidade e Aperfeiçoamento dos Programas Oficiais de Prevenção e Controle de Pragas, o AudiFito, com objetivo de monitorar e melhorar as ações oficiais de sanidade vegetal no território nacional. O programa foi criado por meio de portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), publicada nesta segunda-feira, 29, no Diário Oficial da União (DOU).O AudiFito será aplicado nas instituições públicas ou privadas que executam ou prestam serviços relacionados aos programas oficiais de prevenção e controle de pragas em nível federal ou estadual por meio de auditorias e supervisões regulares remotas ou presenciais. Será coordenado pelo Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, no âmbito da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, prevê a portaria.O programa avaliará o cumprimento de uma série de indicadores de qualidade nas ações de defesa vegetal executadas pelos órgãos de defesa agropecuária e indicará correções. O programa entra em vigor nesta segunda-feira.

