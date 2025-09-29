Topo

África do Sul é punida por escalação irregular e se complica nas Eliminatórias

29/09/2025 12h17

A seleção da África do Sul foi punida com uma derrota por ter escalado um jogador suspenso no jogo contra Lesoto, em março, pelas Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Fifa nesta segunda-feira (29).

Assim, a vitória por 2 a 0 na cidade de Polokwane, no dia 21 de março, se transforma em uma derrota por 3 a 0, o que complica os sul-africanos na briga por uma vaga no Mundial do ano que vem.

Com a perda dos três pontos, os 'Bafana Bafana' caem para a segunda posição do Grupo C das Eliminatórias, ultrapassados no saldo de gols pelo Benin. Já Lesoto se mantém em quinto (9 pontos).

A África do Sul violou o Artigo 19 do Código Disciplinar da Fifa ao escalar o volante Teboho Mokoena, que tinha dois cartões amarelos acumulados contra Benin e Zimbábue.

A Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA), que pode recorrer, também terá que pagar uma multa de 10 mil francos suíços (cerca de R$ 67 mil na cotação atual).

A punição renova as esperanças da Nigéria, que com 11 pontos fica a três de Benin e África do Sul (ambos com 14), faltando duas rodadas para a definição dos grupos das Eliminatórias africanas, que serão disputadas em outubro.

Somente as equipes que terminarem em primeiro nas nove chaves da competição garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

Os quatro melhores segundos colocados jogarão um playoff e o vencedor irá para uma repescagem contra seleções de outros continentes.

