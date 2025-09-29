Acorda para fazer xixi de madrugada? Veja possíveis causas e como evitar

Levantar-se no meio da noite para ir ao banheiro pode parecer apenas um incômodo pontual, mas, quando se torna frequente, recebe o nome de nictúria.

Essa necessidade pode ter explicações simples, como beber grandes quantidades de água, chá, café ou álcool pouco antes de dormir.

Com a idade, o corpo também passa a produzir menos hormônio antidiurético (vasopressina), responsável por reduzir a produção de urina durante a noite, o que facilita as idas ao banheiro.

A nictúria também pode ser sintoma de algo mais sério. Doenças como diabetes, insuficiência cardíaca, infecção urinária, bexiga hiperativa ou hiperplasia benigna da próstata (aumento da próstata, no caso dos homens) estão entre as principais causas.

Além disso, fatores como estresse, ansiedade, insônia, alterações neurológicas, gravidez, cálculos renais ou até histórico de cirurgias podem estar envolvidos.

Hábitos que ajudam a reduzir a vontade

Na maioria dos casos, algumas mudanças simples de rotina já podem diminuir o problema.

O primeiro passo é moderar a ingestão de líquidos nas duas horas que antecedem o sono, especialmente bebidas estimulantes como café, chá preto, refrigerantes e álcool. O ideal é manter a hidratação ao longo do dia, mas evitar exageros no período noturno;

Outro ponto importante é cuidar da qualidade do sono. Sono muito leve ou noites mal dormidas aumentam a percepção da vontade de urinar;

Evite fumar ou consumir alimentos que deixem o corpo em estado de alerta, como comidas apimentadas, doces em excesso ou cafeína perto da hora de deitar;

Criar um ambiente mais favorável ao descanso (escuro, silencioso e com temperatura agradável) também pode fazer diferença;

No caso de uso de medicamentos diuréticos, uma dica simples é ajustar o horário de ingestão (sempre com orientação médica), evitando que eles coincidam com a hora de dormir.

Quando procurar ajuda médica

Se, mesmo com os cuidados, você continua acordando várias vezes para urinar, é fundamental buscar avaliação médica. A investigação pode identificar condições como infecção urinária, hiperplasia da próstata, alterações hormonais, sequelas de AVC (acidente vascular cerebral) ou diabetes.

O tratamento vai depender da causa diagnosticada —pode envolver mudanças de hábitos, uso de medicamentos ou acompanhamento de condições crônicas. O importante é não ignorar o sintoma, já que a nictúria impacta diretamente na qualidade do sono e, por consequência, no bem-estar geral.

*Com informações de reportagens publicadas em 05/03/2019 e 04/04/2023