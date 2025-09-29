Topo

Ações europeias avançam com setores de saúde e luxo e de olho em paralisação dos EUA

29/09/2025 14h04

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias encerraram em ligeira alta nesta segunda-feira, com os ganhos dos setores de saúde e de luxo compensando a fraqueza dos bancos e de energia, enquanto os investidores avaliavam a possibilidade de uma paralisação do governo dos Estados Unidos que pode atrasar a divulgação de dados econômicos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,2%.

As ações do setor de saúde estiveram entre os principais ganhos, com avanço de 0,9%. Os papéis da UCB atingiram um pico recorde depois que a rival norte-americana MoonLake Immunotherapeutics divulgou dados mistos sobre seu medicamento para doenças de pele.

A GSK teve alta de 2,2% depois que a farmacêutica informou que Emma Walmsley deixará o cargo de presidente-executiva e será substituída por Luke Miels em janeiro. A AstraZeneca subiu cerca de 1%, depois que a empresa informou que listará suas ações diretamente na Bolsa de Valores de Nova York.

As ações de luxo também ganharam, com o índice mais amplo subindo 1,9% e recuperando o terreno perdido na semana passada.

Por outro lado, os bancos da zona do euro caíram 1,1%, com o Commerzbank perdendo 3%, enquanto as ações do setor de energia recuaram, acompanhando uma queda de 2% nos preços do petróleo.

Os investidores esperam uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e os principais líderes democratas e republicanos do Congresso para discutir a prorrogação do financiamento do governo. Sem um acordo, uma paralisação teria início na quarta-feira.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,16%, a 9.299,84 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,02%, a 23.745,06 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,13%, a 7.880,87 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,22%, a 42.554,40 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,22%, a 15.316,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,36%, a 7.981,43 pontos.

