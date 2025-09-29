Ações da China e de Hong Kong saltam com sinais de sucesso em guerra contra concorrência desordenada

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com os investidores comprando papéis de montadoras de automóveis, empresas de energia solar e produtores de metais, diante de sinais de que a repressão de Pequim às guerras de preços está começando a dar frutos.

A confiança também foi impulsionada pela promessa do banco central de aumentar o apoio para ajudar o crescimento.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,9%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,54%, para uma máxima de três anos e meio. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,89%.

Os lucros industriais da China aumentaram 20,4% em agosto em relação ao ano anterior, revertendo um declínio anual de 1,5% em julho, segundo dados divulgados no sábado.

"O aumento dos lucros industriais em agosto deve-se principalmente ao efeito base, mas estão surgindo sinais de sucesso inicial da campanha 'anti-involução'", disse Hong Hao, diretor de investimentos da Lotus Asset Management, referindo-se à repressão do governo à superprodução.

"É provável que a recuperação dos lucros continue nos próximos meses, o que é um bom presságio para novos ganhos no mercado."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,69%, a 45.043 pontos.. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,89%, a 26.622 pontos.. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,90%, a 3.862 pontos.. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,54%, a 4.620 pontos.. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,33%, a 3.431 pontos.. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,70%, a 25.580 pontos.. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,09%, a 4.269 pontos.. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,85%, a 8.862 pontos.