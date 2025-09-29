Topo

Acidificantes capilares: o que são e como escolher o certo para seu cabelo

Ao serem aplicados nos fios, os acidificantes selam as fibras, evitando a perda de água, lipídios e vitaminas, que são fundamentais para manter os cabelos saudáveis - iStock
Ao serem aplicados nos fios, os acidificantes selam as fibras, evitando a perda de água, lipídios e vitaminas, que são fundamentais para manter os cabelos saudáveis
Você já ouviu falar de máscaras acidificantes? Esses produtos são desenvolvidos para reequilibrar o pH do cabelo, que é naturalmente ácido quando saudável, mas que, devido a processos químicos, como descoloração, alisamentos e coloração, tendem a ficar alcalinos, resultando em fios opacos, porosos e sem brilho.

Como o nome indica, os acidificantes têm o pH mais ácido, entre 3,5 e 4,5 em uma escala que vai de 0 a 14, sendo 7 um pH neutro.

"Uma coloração, por exemplo, aumenta o pH do fio justamente para abrir a cutícula capilar e depositar pigmentos de cor. Quando se faz luzes, o pH pode chegar a 10 ou 11, número considerado básico ou alcalino", afirma Marcela Buchaim, tricologista, farmacêutica e bioquímica, do Marcela Buchaim Spa Personalizado, em São Paulo.

Mas não são apenas procedimentos químicos que tornam as mechas alcalinas. Xampus altamente limpantes e a água do chuveiro de algumas regiões podem aumentar o pH dos fios. Até mesmo diferentes texturas de cabelo podem ser um fator.

Os fios cacheados e crespos, mesmo sem danos externos, são naturalmente mais secos e porosos, devido ao formato espiralado, que dificulta a distribuição uniforme da oleosidade natural por toda extensão do fio e facilita a perda de nutrientes.

E é aí que entram os acidificantes. Ao serem aplicados nos fios, eles selam as fibras, evitando a perda de água, lipídios e vitaminas, que são fundamentais para manter os cabelos saudáveis.

Quando usar acidificantes

O produto pode ser usado logo após colorações e descolorações. "Não basta apenas lavar o cabelo. É essencial tratar imediatamente. Deve-se usar acidificantes na hora, para selar bem a cutícula e garantir um melhor cuidado com a fibra capilar", diz Buchaim.

Em casa, o uso também é indicado, sempre que sentir o cabelo opaco e fragilizado.

O acidificante ajuda a devolver a estrutura e encorpar o fio Dulce Dias, cabeleireira do Studio W Rebouças, em São Paulo

Quem faz alisamentos também se beneficia do uso desses produtos, segundo a especialista. "Use antes ou depois de escovas progressivas à base de ácidos ou formol. Isso faz com que o liso dure por mais tempo."

Como escolher o melhor acidificante

Isso vai depender do estado dos fios. Cabelos com as cutículas muito abertas e ressecamento intenso ou aqueles com baixa elasticidade pedem fórmulas com ácido lático ou glicólico. A selagem das fibras acontece sem enrijecer os fios.

Já para fios sensibilizados por processos químicos, como descolorações e alisamentos, deve-se dar preferência aos acidificantes que contenham ácido cítrico ou lático.

Acidificantes para testar em casa

Possui em sua formulação ácido lático e Vinegar Carb Complex, uma combinação de vinagres de frutas ácidas obtida através do processo de fermentação de maçã, limão e tamarindo. Ele promete reequilibrar o pH da fibra capilar e, somados aos demais ativos, também traz hidratação e o efeito de cabelo desmaiado já no primeiro uso.

A marca já tem um acidificante best-seller, que avaliamos aqui, mas lançou outro produto, voltado para cabelos loiros. Ele tem ácido glicólico e extrato de flor de hibisco como agentes acidificantes e ativos umectantes, como o óleo de rícino e de babaçu. Os pigmentos violeta deixam o creme num tom lilás e prometem diminuir o amarelado dos loiros, sem o risco de manchá-los. Percebi que já na primeira aplicação diminuiu o dourado, deixando o tom mais frio.

Contém um "blend" de extrato de frutas ácidas, como a romã, ácido cítrico e manteiga de karité, prometendo mais hidratação aos fios cacheados. Quando apliquei o produto no cabelo recém-descolorido, senti que devolveu "corpo" aos fios e entregou bastante emoliência.

A fórmula contém queratina e ácidos graxos, ambos ingredientes que ajudam a recuperar fios danificados. No entanto, a queratina tende a deixar os fios um pouco mais rígidos e o desembaraço pede mais atenção para evitar nós.

A fórmula conta com ácido lático, manteiga de karité, óleo de coco, queratina hidrolisada e arginina, ideal para cabelos recém coloridos, descoloridos e alisados. A fragrância é marcante, o que incomoda um pouco durante o uso, mas não fixa nos fios após o enxágue.

Sucesso no TikTok, a fórmula combina ácido cítrico, lático e extrato de maçã, tamarindo e limão-siciliano como acidificante, somados aos umectantes do óleo de amêndoas, de oliva e de abacate. Os fios ficam macios, com efeito desmaiado.

Como aplicar acidificante no cabelo

Após o xampu, retire o excesso de água. Isso é fundamental, pois se o cabelo estiver muito molhado, a água pode alterar o pH do acidificante, diminuindo a eficácia do tratamento, de acordo com Buchaim.

Aplique o acidificante e aguarde o tempo de pausa indicado pelo fabricante (geralmente de três a cinco minutos). Enxágue totalmente o produto. Depois, aplique a máscara de tratamento de sua preferência.

É preciso, sim, usar condicionador ou outra máscara depois do acidificante. De modo geral, os produtos do mercado combinam ativos que auxiliam na saúde dos fios, como manteigas, óleos e vitaminas, porém não são suficientes para repor os nutrientes que o cabelo precisa. O uso correto do acidificante garante a continuidade do tratamento e a melhor recuperação dos fios.

Qual a frequência de uso do acidificante?

A indicação varia de acordo com os níveis de danos. Em cabelos muito porosos, Dias recomenda que a aplicação seja de uma vez por semana, sempre seguido de outra máscara e aliado a um cronograma capilar, de preferência, indicado por um profissional.

Para cabelos menos danificados, uma vez por mês ou a cada duas semanas é o protocolo mais seguro. "Isso porque o uso em excesso pode causar o efeito contrário e até mesmo provocar a quebra", afirma Buchaim.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Notícias

