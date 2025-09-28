Topo

Vietnã fecha aeroportos e retira população de áreas sob ameaça do tufão Bualoi

28/09/2025 14h52

VINH, VIETNÃ (Reuters) - O Vietnã fechou aeroportos e evacuou milhares de pessoas em áreas sob ameaça de tempestade neste domingo, enquanto o tufão Bualoi se intensificava e avançava em direção ao país, dias depois de causar pelo menos dez mortes e inundações generalizadas nas Filipinas.

O tufão estava gerando ventos de até 133 km/h (83 mph) mais cedo e a previsão era de chegada ao centro do Vietnã por volta de 1h de segunda-feira pelo horário local (15h de domingo pelo horário de Brasília), diminuindo a velocidade à medida que se aproxima da costa, informou o jornal estatal Thanh Nien.

"Esta é uma tempestade que se move rapidamente -- quase o dobro da velocidade média -- com forte intensidade e uma ampla área de impacto", disse a agência nacional de previsão do tempo.

"Ele é capaz de desencadear vários desastres naturais simultaneamente, incluindo ventos fortes, chuvas intensas, inundações, enchentes repentinas, deslizamentos de terra e inundações costeiras."

As províncias do norte e do centro podem receber até 600 mm de chuva até 1º de outubro, com os rios subindo 9 metros e riscos de inundações e deslizamentos de terra, disse.

Autoridades na província central de Ha Tinh começaram a evacuar mais de 15.000 pessoas, disse o governo, acrescentando que milhares de soldados estavam de prontidão.

Moradores de Vinh, capital da província de Nghe An, onde o tufão deve atingir a costa, estavam correndo para proteger suas casas, amarrar barcos e empilhar sacos de areia ou sacos cheios de água nos telhados.

"Já sofremos perdas com o recente tufão Kajiki este ano e ainda não nos recuperamos", disse Bui Thi Tuyet, moradora de 41 anos. "Nos últimos 20 anos morando aqui, nunca senti tanto medo de tempestades."

O Vietnã suspendeu as operações em quatro aeroportos costeiros a partir deste domingo, incluindo o Aeroporto Internacional de Da Nang, e ajustou o horário de partida de vários voos, informou a Autoridade de Aviação Civil.

As escolas na área afetada pelo tufão serão fechadas na segunda-feira e a medida pode ser estendida se necessário, de acordo com o site de notícias VnExpress.

Fortes chuvas já causaram inundações em Hue e Quang Tri, disse o governo.

Com um longo litoral voltado para o Mar da China Meridional, o Vietnã é propenso a tufões, muitas vezes mortais. No ano passado, o Tufão Yagi matou cerca de 300 pessoas e causou US$3,3 bilhões em danos materiais.

(Reportagem de Thinh Nguyen e Phuong Nguyen)

