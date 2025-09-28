Vários drones voltam a sobrevoar instalações militares na Dinamarca

Vários drones foram observados sobrevoando instalações militares na Dinamarca durante a noite, pelo segundo dia consecutivo, anunciou o exército dinamarquês neste domingo (28).

"As Forças Armadas confirmam que drones foram observados sobrevoando várias de suas instalações durante a noite. Vários recursos foram mobilizados", disse o exército em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Incidentes semelhantes foram relatados ao longo da semana. Segundo a mídia dinamarquesa, nenhum aeroporto foi fechado desta vez.

O surgimento de drones na Dinamarca e na Noruega desde 22 de setembro forçou o fechamento de vários aeroportos. Embora sua origem seja desconhecida, a Dinamarca insinuou um possível envolvimento russo.

No sábado, o exército dinamarquês declarou que vários drones não identificados foram observados sobre "diversas instalações militares" durante a noite, sem fornecer mais detalhes.

Após essas intrusões, a Otan reforçou sua vigilância no Báltico, disse Martin O'Donnell, porta-voz da Aliança.

As medidas incluem o envio de plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, assim como pelo menos uma fragata de defesa aérea, acrescentou.

Copenhague sediará uma cúpula da União Europeia com a participação de chefes de Governo na quarta e quinta-feira.

po/ial/pc/avl/aa

© Agence France-Presse