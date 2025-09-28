Topo

Notícias

Vance diz que EUA consideram pedido de mísseis Tomahawk para a Ucrânia

28/09/2025 13h40

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão considerando o pedido da Ucrânia para obter mísseis Tomahawk de longo alcance para seu esforço para repelir os invasores russos, disse o vice-presidente JD Vance neste domingo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, solicitou aos Estados Unidos que vendam Tomahawks a países europeus, que os enviariam para a Ucrânia. Vance disse no programa "Fox News Sunday" que o presidente norte-americano, Donald Trump, tomaria a "decisão final" sobre a autorização ou não do acordo.

"Certamente estamos analisando uma série de pedidos dos europeus", disse Vance.

Os mísseis Tomahawk têm um alcance de 2.500 km (1.550 milhas) e seriam um recurso poderoso no arsenal da Ucrânia para combater os bombardeios regulares de mísseis e drones russos.

Esta entrega de armas quase certamente seria vista pela Rússia como uma escalada em sua guerra na Ucrânia.

Trump negou os pedidos da Ucrânia para o uso de mísseis de longo alcance no passado, mas ficou frustrado com a recusa do presidente russo, Vladimir Putin, em chegar a um acordo de paz.

Vance também disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia estagnou, com poucos ganhos territoriais recentemente.

"Temos buscado ativamente a paz desde o início do governo, mas os russos precisam acordar e aceitar a realidade. Muitas pessoas estão morrendo. Eles não têm muito a mostrar", disse.

(Reportagem de Steve Holland)

