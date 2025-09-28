Topo

Notícias

Trump vai participar de reunião com principais líderes militares, diz Washington Post

28/09/2025 12h23

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará de uma reunião com generais e almirantes dos EUA em Quantico, Virgínia, na terça-feira, em um raro encontro da liderança militar do país em um único local, informou o Washington Post neste domingo, citando um documento de planejamento.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, deve discutir a necessidade de adesão a um "espírito guerreiro" em todas as forças armadas e pode abordar outros assuntos durante o evento de aproximadamente uma hora de duração, disseram autoridades norte-americanas à Reuters na sexta-feira.

Os EUA têm tropas ao redor do mundo -- inclusive em locais distantes como Coreia do Sul, Japão e todo o Oriente Médio --, comandadas por generais e almirantes de duas, três e quatro estrelas.

Em quase todos os discursos públicos que faz, Hegseth fala sobre o "espírito guerreiro" e a necessidade de as forças armadas dos EUA terem uma mentalidade guerreira.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)

