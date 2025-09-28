Topo

Notícias

Trump: 'Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo'

São Paulo

28/09/2025 17h17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sem tarifas contra a China, por exemplo, os EUA não poderiam liderar em inteligência artificial (IA), nem proteger investimentos ou impulsionar a chegada de novas companhias. "Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo", mencionou a repórteres.

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA, saindo de países como China, México e Canadá.

Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da segunda maior economia do mundo.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Todos querem' acordo de paz, diz Trump antes de reunião com Netanyahu

Maconha pode comprometer fertilidade da mulher, diz estudo

Homem em situação de rua é achado morto em SP em noite de baixa temperatura

Após intoxicação, associações de bebida e de oftalmologia fazem alerta

Rússia usa drones e mísseis em ataque em massa a Kiev e outras regiões da Ucrânia

Justiça barra doutorado de R$ 183 mil às custas da prefeitura de Salvador

Cruzada de Trump contra a antifa de Portland começou no 1º mandato

Trump afirma que agentes do FBI foram 'agitadores' em invasão do Capitólio

Cientista brasileira morre atropelada ao atravessar em faixa de pedestres em Lisboa

Estreia de linhas turísticas tem falhas e ônibus vazios em São Paulo

Barcelona vira sobre Real Sociedad e assume liderança do Espanhol