'Todos querem' acordo de paz, diz Trump antes de reunião com Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que "todo mundo quer fechar o acordo" de paz para pôr fim ao conflito em Gaza. A declaração, dada à agência de notícias Reuters, ocorre um dia antes de o norte-americano encontrar o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O que aconteceu

Trump afirmou ter recebido uma "resposta muito boa" à proposta de acordo norte-americana. Ele também está otimista com um possível apoio de Netanyahu. "Bibi também quer fechar o acordo", disse Trump em entrevista, usando o apelido do israelense.

Steve Witkoff, enviado especial dos EUA, está conversando com Netanyahu antes do encontro, segundo o republicano. Jared Kushner, genro de Trump que foi enviado ao Oriente Médio no primeiro mandato, também participa dos diálogos em Nova York.

Republicano também agradeceu a líderes do Catar, Emirados Árabes Unidos, Egito, entre outros, por ajudarem no processo. Trump afirmou que o acordo, além de acabar com o conflito em Gaza, também contribuiria para paz no Oriente Médio. "Todos estão envolvidos", disse, acrescentando que "todos querem [o acordo], e o Hamas também, e uma das razões é porque todos estão cansados" da guerra.

"Temos uma oportunidade real de alcançar algo grandioso no Oriente Médio", publicou Trump. "Todos a bordo para algo especial, pela primeira vez. Vamos conseguir!", escreveu hoje em letras maiúsculas em sua plataforma Truth Social.

Na sexta-feira (26), Trump já havia dito que acreditava ter alcançado um "acordo" para pôr fim ao conflito. Já Netanyahu reafirmou perante a ONU sua vontade de "terminar o trabalho" contra o Hamas no território palestino devastado pela guerra.

O encontro acontece dias após o presidente americano apresentar um plano. O texto conta com 21 pontos para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza e foi compartilhado durante reuniões com líderes árabes e muçulmanos à margem da Assembleia Geral da ONU.

Especialistas veem Netanyahu encurralado

Especialistas consideram que Bibi está encurralado para encerrar a guerra. Ao mesmo tempo, há uma crescente pressão tanto a nível nacional quanto internacional.

"Não há outra opção senão aceitar o plano", declarou Eytan Gilboa à AFP. Para a especialista nas relações entre Israel e Estados Unidos da Universidade Bar-Ilan, isso ocorre porque simplesmente os Estados Unidos e o Trump são "quase os únicos aliados que ele [Netanyahu] ainda tem".

Em Israel, milhares de pessoas têm saído às ruas repetidamente para pedir um cessar-fogo. Ontem, instaram Trump a usar sua influência para alcançá-lo. "A única coisa que pode impedir a queda no abismo é um acordo completo e abrangente que ponha fim à guerra e traga todos os reféns e os soldados de volta para casa", declarou Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, ainda preso em Gaza.

O isolamento internacional de Israel se intensificou nos últimos dias. Vários países passaram a reconhecer o Estado da Palestina, entre eles França, Canadá, Reino Unido e Austrália.

Plano americano de 21 pontos inclui um cessar-fogo permanente em Gaza. De acordo com uma fonte diplomática, o texto também prevê a libertação dos reféns israelenses detidos em território palestino, a retirada israelense e o futuro governo de Gaza sem o Hamas, cujo ataque de 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.

Comitê Político do Hamas disse não ter recebido nenhuma proposta oficial por parte dos mediadores do Catar e Egito. A informação foi compartilhada na noite deste domingo (tarde no Brasil) por Hossam Badran, do comitê.

Os líderes árabes e muçulmanos acolheram favoravelmente a proposição. Eles pediram que o Exército israelense interrompa imediatamente sua ofensiva. No entanto, alguns aspectos podem parecer inaceitáveis para Netanyahu, que precisa do apoio da extrema direita para sustentar sua coalizão governamental. Um dos pontos que mais pode gerar divergências é a participação da Autoridade Palestina no futuro governo de Gaza.

A guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas no sul de Israel, resultou na morte de 1.219 pessoa. A maioria das vítimas eram civis, segundo um balanço baseado em dados oficiais.

Já a ofensiva israelense de retaliação no território palestino causou 66.000 mortes, a maioria civis. Os números são do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

(Com AFP)