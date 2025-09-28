Topo

Sem detalhes, Trump insinua avanço nas negociações de paz no Oriente Médio

Trump disse que "todos estão a bordo para algo especial" em relação ao Oriente Médio - Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
28/09/2025 11h14Atualizada em 28/09/2025 11h25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou hoje, sem dar detalhes, um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio, antes da visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à Casa Branca.

O que aconteceu

Trump disse que há uma chance real de "grandeza" e sinalizou que vai resolver a questão no Oriente Médio. A fala foi publicada na rede social Truth Social em meio ao cerco de Israel à Cidade de Gaza.

Temos uma chance real de grandeza no Oriente Médio. Todos estão a bordo para algo especial, pela primeira vez. Vamos fazer acontecer. Trump, em postagem na rede social Truth Social

Postagem ocorre dias após republicano prometer paz na região. Na quinta-feira da semana passada ele havia afirmado que estava muito próximo de uma solução para a região ao falar para jornalistas na Casa Branca.

Na ocasião, Trump negou que Israel iria anexar a Cisjordândia. O presidente chegou a afirmar ainda que estava muito próximo de um acordo sobre cessar-fogo e sobre a entrega dos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas desde outubro do ano passado.

Fala ocorre em meio à intensificação dos ataques israelenses em Gaza. País cercou Cidade de Gaza, a principal da região, e vem realizando bombardeios diários, o que tem provocado reação internacional. Na semana passada, o Brasil e vários outros países boicotaram o pronunciamento do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na ONU..

Países árabes estavam entre os que boicotaram em peso discurso do israelense. Entre os que deixaram a plenária na ocasião estavam as delegações diplomáticas do Líbano, da Arábia Saudita e do Qatar, também alvo de recentes ataques de Israel.

Netanyahu foi vaiado ao subir na tribuna. Assim que seu nome foi anunciado pelo evento, várias delegações começaram a deixar o plenário, entre vaias e aplausos.

Antes do início do discurso, representantes da delegação brasileira usavam lenço palestino na plenária. Apesar do esvaziamento do salão, parte dos que seguiram presentes aplaudiu o israelense antes de sua fala.

