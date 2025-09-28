Topo

Trump denuncia outro 'ataque contra cristãos' após disparos em igreja mórmon

28/09/2025 14h29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou neste domingo (28) "um novo ataque contra cristãos" após um ataque a tiros e incêndio em uma igreja mórmon em Michigan, no norte do país, que deixou um morto e vários feridos. 

"O suspeito está morto, mas ainda há muito a saber. Este parece ser mais um ataque contra cristãos nos Estados Unidos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

