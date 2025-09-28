Trump afirma que agentes do FBI foram 'agitadores' em invasão do Capitólio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, sem provas, que agentes do FBI se infiltraram como "agitadores" entre a multidão na invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

O que aconteceu

Sem evidências, Trump disse que agentes do FBI foram "agitadores" no 6 de janeiro. "Agentes do FBI estiveram no protesto de 6 de janeiro, provavelmente agindo como agitadores e insurrecionistas, mas certamente não como 'funcionários responsáveis pela aplicação da lei'", escreveu Trump na rede social Truth Social.

O presidente norte-americano também fez acusações contra o ex-diretor do FBI, Christopher Wray, que ocupou o cargo de 2017 a 2025. Para Trump, Wray mentiu em afirmações anteriores sobre a participação do FBI no 6 de janeiro.

Wray renunciou ao cargo no fim de 2024. Ele foi nomeado pelo próprio Trump, mas entrou em conflito com o político quando se recusou a investigar suas alegações infundadas de que a eleição de 2020 havia sido roubada. O atrito se estendeu quando agentes do FBI fizeram uma operação na sua casa. O mandato era até 2027.

Trump também direcionou críticas a James Comey, que ocupou o cargo de diretor do FBI antes de Wray. Na mesma publicação na Truth Social, Trump disse que "muitos grandes patriotas americanos foram obrigados a pagar um preço muito alto apenas pelo amor ao seu país".

Atual diretor do FBI, Kash Patel, disse que 264 agentes foram destacados para o controle da multidão, contrariando normas do FBI. "Essa falha foi da liderança corrupta", escreveu ele no X. O relatório citando o número de agentes foi feito pelo The Blaze.

274 FBI agents were thrown into crowd control on Jan 6 against FBI standards.



That failure was on corrupt leadership.



Thanks to agents stepping up, the truth is coming out.



Transparency. Justice. Accountability. pic.twitter.com/BowkQb1h2E -- FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

Trump indicou Kash Patel para liderar o FBI. O advogado e ex-procurador federal trabalhou no primeiro mandato do republicano.

Ex-diretor do FBI foi indiciado nos EUA

James Comey, um crítico de Donald Trump, foi indiciado na última quinta-feira por "graves delitos". A medida foi comemorada pelo presidente americano.

Comey esteve à frente do FBI de 2013 a 2017. Ele foi demitido por Trump no primeiro mandato do presidente americano. Na ocasião, Comey chefiava investigações sobre integrantes da campanha do republicano e a suposta interferência da Rússia na campanha presidencial de 2016, em que Trump superou Hillary Clinton.

A acusação contra Comey ocorreu após Trump pedir que a procuradora-geral tomasse medidas contra o ex-diretor do FBI e outros dirigentes políticos. "Justiça nos Estados Unidos!", escreveu Trump ao comemorar a acusação. "Um dos piores seres humanos aos quais este país já esteve exposto é James Comey, o ex-chefe corrupto do FBI", completou.

Comey garantiu que é inocente e disse estar pronto para encarar a Justiça. "Minha família e eu sabemos há anos que enfrentar Donald Trump tem seus custos, mas não conseguimos imaginar viver de outra forma", disse Comey em um vídeo publicado no Instagram. "Não tenho medo, e espero que vocês tampouco o tenham", finalizou.

Decisão é vista com desconfiança por críticos. Para eles, o atual presidente norte-americano busca retaliar pessoas que determinaram investigações contra ele ou criticaram suas decisões.