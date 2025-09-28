Trabalhadores da Toyota no Brasil aprovam programa de layoff, diz sindicato

SÃO PAULO (Reuters) - Os trabalhadores da montadora japonesa Toyota aprovaram neste domingo um programa de layoff concebido para proteger emprego e renda, após um evento climático extremo que destruiu parcialmente uma de suas fábricas no Estado de São Paulo, segundo comunicado do sindicato dos trabalhadores.

Chuvas fortes e ventos causaram danos severos à fábrica da Toyota em Porto Feliz, que produz motores, levando a empresa nesta semana a paralisar a produção no local e em sua unidade de Sorocaba, onde monta veículos como Yaris, Corolla e Corolla Cross.

Neste domingo, a Toyota disse que continua avaliando os danos na unidade de Porto Feliz, acrescentando que a retomada do trabalho na fábrica de motores deve "levar meses".

"Considerando essa situação, a empresa está buscando alternativas de fornecimento de motores junto a unidades da Toyota em outros países, com o objetivo de retomar a produção de veículos nas plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP)."

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, mais de 96% dos votantes aprovaram a proposta de layoff.

Um dos pontos-chave negociados pelos trabalhadores e pela empresa foi a garantia de que todos os empregados com salário bruto de até R$10.000 por mês receberiam o pagamento integral durante o período de layoff.

Dos 4.492 trabalhadores aptos a votar no domingo, 3.709 participaram da votação, informou o sindicato.

O sindicato informou que o período de layoff começará em 21 de outubro, após as férias emergenciais de 20 dias que se iniciam em 1º de outubro.

O programa de layoff poderá ser prorrogado mensalmente por até 150 dias, acrescentou o sindicato.

(Reportagem de Ana Mano)