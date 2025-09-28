Trabalhadores da Toyota aprovam layoff após temporal destruir fábrica no interior de SP

Trabalhadores da montadora Toyota no Brasil aprovaram neste domingo, 28, a proposta de layoff apresentada pela empresa após um forte temporal destruir a fábrica localizada na cidade de Porto Feliz (SP) na segunda-feira, 22.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, 96,3% dos trabalhadores aprovaram a proposta, que suspende temporariamente os contratos de trabalho, mas preserva os empregos e direitos dos trabalhadores.

O layoff é uma alternativa prevista na legislação trabalhista para evitar a demissão em massa.

A Toyota paralisou suas atividades no Brasil porque a fábrica da empresa atingida pelas chuvas em Porto Feliz é responsável por produzir os motores dos automóveis da marca.

Com a produção deste item prejudicada, as atividades das plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP) também serão afetadas.

A previsão é que 30 mil carros deixem de ser fabricados até o final do ano.

A unidade sofreu danos severos: telhas foram arremessadas a até 6 km de distância por ventos de 90 km/h, enquanto equipamentos de alta precisão foram comprometidos tanto pela água quanto pelo impacto de estruturas que desabaram.

Como se trata de uma planta com ambiente controlado e máquinas extremamente sensíveis, o processo de recuperação será longo e complexo.

Além de atender o mercado brasileiro, a fábrica de Porto Feliz também exporta motores e componentes aos Estados Unidos, o que amplia os impactos da paralisação.

O estrago foi tão grande que a planta precisará ser praticamente reconstruída.

Isso já resultou no adiamento do lançamento do SUV Yaris Cross, programado para outubro, e pode deixar as concessionárias sem unidades do Corolla sedã (produzido em Indaiatuba) e do SUV Corolla Cross (feito em Sorocaba, ao lado do Yaris Cross).