Topo

Notícias

Trabalhadores da Toyota aprovam layoff após temporal destruir fábrica no interior de SP

São Paulo

28/09/2025 20h58

Trabalhadores da montadora Toyota no Brasil aprovaram neste domingo, 28, a proposta de layoff apresentada pela empresa após um forte temporal destruir a fábrica localizada na cidade de Porto Feliz (SP) na segunda-feira, 22.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, 96,3% dos trabalhadores aprovaram a proposta, que suspende temporariamente os contratos de trabalho, mas preserva os empregos e direitos dos trabalhadores.

O layoff é uma alternativa prevista na legislação trabalhista para evitar a demissão em massa.

A Toyota paralisou suas atividades no Brasil porque a fábrica da empresa atingida pelas chuvas em Porto Feliz é responsável por produzir os motores dos automóveis da marca.

Com a produção deste item prejudicada, as atividades das plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP) também serão afetadas.

A previsão é que 30 mil carros deixem de ser fabricados até o final do ano.

A unidade sofreu danos severos: telhas foram arremessadas a até 6 km de distância por ventos de 90 km/h, enquanto equipamentos de alta precisão foram comprometidos tanto pela água quanto pelo impacto de estruturas que desabaram.

Como se trata de uma planta com ambiente controlado e máquinas extremamente sensíveis, o processo de recuperação será longo e complexo.

Além de atender o mercado brasileiro, a fábrica de Porto Feliz também exporta motores e componentes aos Estados Unidos, o que amplia os impactos da paralisação.

O estrago foi tão grande que a planta precisará ser praticamente reconstruída.

Isso já resultou no adiamento do lançamento do SUV Yaris Cross, programado para outubro, e pode deixar as concessionárias sem unidades do Corolla sedã (produzido em Indaiatuba) e do SUV Corolla Cross (feito em Sorocaba, ao lado do Yaris Cross).

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Estado do Oregon processa governo Trump por autorizar tropas em Portland

Brasil pede desculpas por violações de direitos no caso 'Mães de Cabo Frio'

Europa deve 'redobrar' esforços contra mudança climática, adverte agência da UE

Ataque a tiros e incêndio deixam 2 mortos e vários feridos em igreja mórmon nos EUA

Com contagem quase encerrada, partido pró-Europa lidera eleição na Moldávia

'Todos querem' acordo de paz, diz Trump antes de reunião com Netanyahu

Maconha pode comprometer fertilidade da mulher, diz estudo

Homem em situação de rua é achado morto em SP em noite de baixa temperatura

Rússia usa drones e mísseis em ataque em massa a Kiev e outras regiões da Ucrânia

Justiça barra doutorado de R$ 183 mil às custas da prefeitura de Salvador

Cruzada de Trump contra a antifa de Portland começou no 1º mandato