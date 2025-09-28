Topo

Tiroteio deixa feridos em igreja de Michigan, nos EUA

Ataque a tiros em igreja no estado americano do Michigan; local está em chamas Imagem: Reprodução/NBC News
Do UOL*

28/09/2025 13h44

Um tiroteio atingiu hoje diversas pessoas em uma igreja mórmon de Michigan, nos EUA. Segundo a polícia local, o atirador ficou ferido.

O que aconteceu

A polícia local informou o que o crime ocorreu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Segundo as autoridades locais, há diversas vítimas, entre elas o atirador. "Não há ameaça para o público neste momento. A igreja está em chamas", escreveu a polícia nas redes sociais.

Governadora de Michigan, Gretchen Whitmer lamentou o ataque nas redes sociais.

* Em atualização

Tiroteio deixa feridos em igreja de Michigan, nos EUA

Ataque a tiros em Igreja Mórmon em Michigan fere várias pessoas, diz polícia

