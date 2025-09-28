Tiroteio deixa feridos em igreja de Michigan, nos EUA
Um tiroteio atingiu hoje diversas pessoas em uma igreja mórmon de Michigan, nos EUA. Segundo a polícia local, o atirador ficou ferido.
O que aconteceu
A polícia local informou o que o crime ocorreu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Segundo as autoridades locais, há diversas vítimas, entre elas o atirador. "Não há ameaça para o público neste momento. A igreja está em chamas", escreveu a polícia nas redes sociais.
Governadora de Michigan, Gretchen Whitmer lamentou o ataque nas redes sociais.
* Em atualização