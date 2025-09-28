Talibã liberta cidadão norte-americano após visita de enviado ao Afeganistão

DUBAI (Reuters) - O movimento islâmico Talibã, no poder no Afeganistão, libertou outro cidadão norte-americano sob custódia neste domingo, após uma visita do enviado de Washington Adam Boehler, informou o governo dos EUA.

Amir Amiri, que estava detido no Afeganistão desde dezembro de 2024, foi libertado por meio de mediação do Catar e estava a caminho de Doha neste domingo, disse uma fonte oficial à Reuters, pedindo para não ser identificada pelo nome ou nacionalidade.

A visita de Boehler ocorreu uma semana depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter pressionado o Talibã pela devolução do controle da base aérea de Bagram, dizendo que "coisas ruins" aconteceriam ao país se isso não acontecesse.

Amiri foi o quinto cidadão norte-americano libertado pelo Talibã neste ano graças à mediação do Catar, que incluiu ainda a soltura no início de setembro de um casal britânico detido por oito meses, disse a fonte.

"Quero agradecer ao Catar por ajudar a garantir sua liberdade", disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no X, confirmando a libertação. "O POTUS (presidente) deixou claro que não vamos parar até que todos os americanos injustamente detidos no exterior estejam de volta em casa."

A base de Bagram, alvo de Trump, foi usada pelas forças norte-americanas após os ataques de 11 de setembro de 2001. Ela estava entre as bases que o movimento islâmico Talibã assumiu após a retirada das forças norte-americanas, em 2021, e a queda do governo apoiado pelos EUA em Cabul.

(Reportagem de Andrew Mills; texto de Jaidaa Taha)