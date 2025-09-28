STF forma maioria para manter Careca do INSS e Camisotti presos

A Segunda Turma do INSS formou maioria hoje para manter as prisões dos empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" e Maurício Camisotti, os dois principais investigados por fraudes em descontos de aposentados do INSS até o momento.

O que aconteceu

Ministro Kassio Nunes Marques apresentou seu voto hoje no plenário virtual. Com o voto dele, já são três na turma para manter a prisão dos empresários, que foi decretada pelo ministro André Mendonça.

Também já votou pela manutenção da prisão o ministro Luiz Edson Fachin, que integra a Turma. O julgamento sobre a prisão dos investigados começou sexta-feira e está sendo feito no plenário virtual da turma.

Gilmar Mendes se declarou suspeito. O ministro Dias Toffoli foi o único que ainda não se manifestou. O julgamento no plenário virtual vai até a próxima sexta-feira (3).

Os dois empresários foram presos pela PF no dia 12 de setembro. A investigação corre no STF após o ministro Dias Toffoli puxar todos os casos e eles serem redistribuídos para André Mendonça, que é o relator das investigações na corte.

Os empresários foram presos após a PF apontar que estavam dilapidando patrimônio e seguiam cometendo crimes. Eles já haviam sido alvos de buscas da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril pela Polícia Federal em vários estados.

Como bem aponta a PGR, em análise incipiente e precária, inerente à cognição sumária, típica das medidas de natureza cautelar, a Polícia Federal apresenta evidências suficientes para corroborar a hipótese de que, em tese, os investigados prosseguiriam ainda a praticar delitos, notadamente buscando ocultar ou dilapidar o patrimônio angariado por meio de condutas ilícitas e branquear os recursos provenientes do esquema criminoso.

André Mendonça, ministro do STF, na decisão

A PF aponta desvio de R$ 53 milhões por Antunes. Segundo a PF, o "Careca do INSS" é um dos mentores do esquema de descontos indevidos nas aposentadorias. Com esses valores, o empresário teria construído um patrimônio milionário. Para a corporação, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.

Discussão em depoimento à CPMI do INSS. O advogado de Antunes discutiu com um deputado, o que levou a sessão a ser suspensa temporariamente na última quinta-feira.

Na CPMI, ele negou crimes e se colocou como "um empreendedor nato". Segundo ele, "criaram um personagem fictício". Questionado sobre seus rendimentos e as 22 empresas, o empresário afirmou que todos seus ganhos são lícitos e foram declarados à Receita Federal.

Empresas de Camisotti são investigadas por suspeita de serem utilizadas para desviar dinheiro dos aposentados. Entidades que fraudaram descontos em folha fizeram repasses de R$ 43 milhões para empresas do grupo de Camisotti. A PF aponta que as entidades que fizeram repasses eram controladas por "laranjas" ligados ao empresário, incluindo parentes.

A defesa do empresário nega as acusações. Em nota, o advogado Pierpaolo Bottini tem dito que "seu cliente sempre esteve à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações".