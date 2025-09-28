Starmer pede que Partido Trabalhista do Reino Unido se una na "luta de nossas vidas"

Por Elizabeth Piper e Andrew MacAskill

LIVERPOOL, INGLATERRA (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pediu neste domingo que seu Partido Trabalhista pare de "olhar para o próprio umbigo" e se una contra o Reform UK, acusando o partido populista em ascensão de planejar uma "política racista" de deportação em massa se chegar ao poder.

O Partido Trabalhista está bem atrás do Reform nas pesquisas de opinião, e Starmer deu início à sua conferência anual na cidade de Liverpool exortando os membros a direcionarem sua raiva ao partido adversário, liderado pelo ativista do Brexit Nigel Farage, e não à sua própria liderança.

"Temos a luta das nossas vidas pela frente, porque precisamos enfrentar o Reform. Precisamos vencê-la, então agora não é hora de introspecção ou de olhar para o próprio umbigo", disse ele à BBC News. "Precisamos estar unidos nessa luta."

A próxima eleição nacional não ocorrerá antes de 2029, mas com a popularidade crescente do Reform, Starmer busca uma narrativa positiva após semanas difíceis, quando seu vice-líder e seu embaixador nos EUA foram forçados a renunciar.

A conferência lhe dá a chance de mobilizar o Partido Trabalhista e redirecionar as frustrações dos críticos que querem sua substituição, incluindo o prefeito de Manchester, Andy Burnham.

Mas a batalha é difícil.

Starmer e sua ministra das Finanças, Rachel Reeves, estão sob pressão dentro do partido para aumentar os gastos e relaxar as regras fiscais autoimpostas, que visam equilibrar as despesas com a receita tributária até 2029. Mas espera-se que o governo aumente os impostos em um orçamento em 26 de novembro para aderir às regras.

"O orçamento é um ponto absolutamente crítico para sabermos se a direção vai mudar", disse Sharon Graham, chefe do Unite, um dos maiores sindicatos do Reino Unido.

"Deveríamos parar de enrolar e fazer isso (mudar as regras fiscais). Se esse orçamento for essencialmente nada... Acho que temos um problema real nas mãos, porque sem o dinheiro para fazer a mudança, nada vai mudar."

STARMER CRITICADO À ESQUERDA E À DIREITA

Mas enquanto os membros do partido de esquerda criticam Starmer por não conseguir melhorar os padrões de vida como prometeu na eleição do ano passado, os centristas temem que os mercados possam punir o governo se ele elevar os gastos.

A política central do Reform UK é restringir a imigração, uma das principais preocupações dos eleitores.

Starmer voltou seu fogo contra o grupo de Farage.

"Uma coisa é dizer que vamos remover imigrantes ilegais, pessoas que não têm o direito de estar aqui. Eu concordo com isso", disse.

"É algo completamente diferente dizer que vamos abordar pessoas que estão legalmente aqui e começar a removê-las... Eu acho que é uma política racista, eu acho que é imoral."

De acordo com a empresa de pesquisas Ipsos, apenas 13% dos eleitores estão satisfeitos com Starmer, enquanto 79% estão insatisfeitos -- a pior pontuação de qualquer primeiro-ministro desde que os dados começaram a ser coletados, em 1977.

Starmer disse que não estava simplesmente ignorando as críticas e que seria julgado por três coisas: melhoria nos padrões de vida, melhores serviços públicos e se as pessoas se sentiam seguras em suas casas.

(Reportagem de Elizabeth Piper e Andrew MacAskill)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC