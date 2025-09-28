Topo

Notícias

Secretário dos EUA cita Brasil como um dos países que precisam ter comércio 'consertado'

São Paulo

28/09/2025 14h00

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, citou o Brasil como um dos países que precisam ser "consertados" para garantir uma dinâmica comercial mais favorável aos norte-americanos.

Durante entrevista à emissora NewsNation publicada no sábado, 27, Lutnick também mencionou Suíça, Índia e Taiwan entre os governos dos quais Washington ainda espera concessões.

"Esses são países que precisam reagir corretamente aos EUA, abrir seus mercados, parar de tomar ações que prejudicam os EUA", afirmou ele.

O comentário aconteceu dias após uma rápida interação entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da ONU.

O republicano disse ter tido "excelente química" com o petista e informou que os dois concordaram em se encontrar nesta semana.

A diplomacia brasileira ainda negocia o formato da reunião.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Afeganistão anuncia libertação de americano detido

Vietnã fecha aeroportos e retira população de áreas sob ameaça do tufão Bualoi

Prefeito de Nova York, Eric Adams, anuncia que se retirou da disputa pela reeleição

Chega a seis o número de presos por feminicídio triplo na Argentina

Netanyahu se reunirá com Trump em meio a isolamento crescente de Israel

Economia alemã na corda bamba?

Trump denuncia outro 'ataque contra cristãos' após disparos em igreja mórmon

Ao menos 19 feridos em protestos contra o governo no Peru

FAB promove desfile de aeronaves com Esquadrilha da Fumaça no Campo de Marte

Contas anônimas do TikTok apoiam partidos radicais antes de eleições tchecas, dizem analistas

Macron classifica como 'inadmissíveis' ameaças a juíza que condenou ex-presidente Nicolas Sarkozy