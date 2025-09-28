Rússia usa drones e mísseis em ataque em massa a Kiev e outras regiões da Ucrânia

Por Pavel Polityuk e Mike Collett-White

KIEV (Reuters) - A Rússia lançou centenas de drones e mísseis contra Kiev e outras partes da Ucrânia na manhã deste domingo, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo dezenas, em um dos ataques mais amplos à capital desde o início da guerra.

A vizinha Polônia fechou seu espaço aéreo perto de duas cidades do sudeste e sua força aérea enviou jatos em resposta até que o perigo passasse.

O exército ucraniano afirmou que a Rússia lançou 595 drones e 48 mísseis durante a noite e que suas defesas aéreas abateram 568 drones e 43 mísseis. O principal alvo do ataque era a capital, Kiev.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que o ataque, que durou mais de 12 horas, matou quatro pessoas, incluindo uma criança, com duas das mortes ocorrendo em uma clínica de cardiologia em Kiev.

Ele disse que 80 pessoas ficaram feridas e que fábricas, prédios residenciais e locais de geração de energia foram danificados.

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste domingo que realizou um ataque "massivo" à Ucrânia usando armas aéreas e marítimas de longo alcance, além de drones, para atingir a infraestrutura militar, incluindo campos de aviação.

Moscou negou ter atacado civis em sua guerra contra a Ucrânia, embora milhares tenham sido mortos e áreas residenciais tenham sido amplamente danificadas pelos ataques.

ZELENSKIY DEFENDE AÇÃO CONTRA A RÚSSIA

O presidente da Ucrânia novamente instou a comunidade internacional a agir decisivamente para cortar as receitas energéticas da Rússia que financiam a invasão. A Ucrânia até agora não conseguiu convencer o presidente dos EUA, Donald Trump, a impor sanções contra Moscou.

"O momento para uma ação decisiva já passou há muito tempo, e contamos com uma resposta forte dos Estados Unidos, da Europa, do G7 e do G20", disse ele no aplicativo de mensagens Telegram.

Em seu discurso noturno em vídeo, Zelenskiy disse que, enquanto a ONU realizava sessões da Assembleia Geral, a Rússia "literalmente usou cada dia, cada hora, para atacar a Ucrânia. Ataques vis".

Zelenskiy disse que era importante que novas sanções à Rússia fossem adotadas pela Europa visando os recursos energéticos da Rússia, particularmente sua frota de petroleiros.

Ele descreveu o ataque noturno na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, como "extraordinariamente violento", com quase 40 feridos.

Kiev acordou com fortes explosões, drones sobrevoando a cidade e defesas aéreas em estrondo. A fumaça de um dos locais de ataque pairava no céu da manhã quando o alerta de ataque aéreo terminou, quase sete horas após seu início.

Jornalistas da Reuters visitaram uma área nos subúrbios de Kiev, onde fileiras de casas recém-construídas foram quase totalmente destruídas e carros estacionados foram achatados pelos destroços que caíram.

Moradores vasculhavam os destroços de um prédio de apartamentos depois que suas janelas foram quebradas pela força de uma explosão.

Algumas pessoas correram para estações de metrô subterrâneas, de onde acompanharam os acontecimentos em seus celulares.

(Reportagem de Nia Williams)