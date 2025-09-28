Rússia faz ataque aéreo contra cidades ucranianas e deixa 4 mortos em Kiev

A Rússia lançou ataques aéreos contra a Ucrânia na madrugada de hoje. A nova ofensiva deixou quatro mortos na capital Kiev e dezenas de feridos. Ataque durou cerca de 12 horas, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O que aconteceu

País comandado por Vladimir Putin lançou centenas de drones e mísseis contra Kiev e outras regiões do país. Segundo informações da Reuters, a Polônia, país vizinho, fechou o espaço aéreo perto de duas cidades do sudeste e a força aérea acionou jatos em resposta até que o perigo passasse.

Entre os mortos pelo ataque, havia uma menina de 12 anos. "Minhas condolências a todos os parentes e amigos. No total, sabe-se que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas na Ucrânia, incluindo crianças", declarou o presidente ucraniano nas redes sociais.

Zelensky disse que o ataque atingiu diversas regiões. Entre elas, a cidade de Zaporizhzhia, no sul. Autoridades disseram que pelo menos 16 pessoas ficaram feridas. Segundo a Reuters, até o momento, foram confirmados quatro mortos e aos menos 67 feridos.

Ataque destruiu clínica de cardiologia, fábricas e edifícios residenciais, segundo presidente ucraniano. "Ataque maciço da Rússia à Ucrânia durou mais de 12 horas", disse Zelensky nas redes sociais. "Ataques brutais, terror deliberado e direcionado contra cidades comuns — quase 500 drones de ataque e mais de 40 mísseis, incluindo "punhais".

Ministério da Defesa da Rússia afirmou no domingo que realizou um ataque "maciço" contra a Ucrânia. Segundo a pasta, foram utilizadas armas de longo alcance pelo ar e pelo mar, além de drones, para atingir infraestrutura militar, incluindo aeródromos. Moscou negou ter tido como alvo civis. Contudo, milhares tem sido mortos em áreas residenciais destruídas em ataques russos.

"Moscou quer continuar a lutar e matar e merece apenas a pressão mais dura do mundo", declarou Zelensky após o ataque. Ele disse que a Ucrânia vai continuar a responder aos ataques para "privar a Rússia" de "ganhar e forçar a diplomacia".

Ele mobilizou a comunidade internacional para pressionar os EUA. "Qualquer um que queira a paz deve apoiar os esforços do presidente Trump e interromper todas as importações russas", disse. "O momento para uma ação decisiva já passou há muito tempo, e contamos com uma resposta forte dos EUA, da Europa, do G7 e do G20".

Moradores de apartamentos tiveram janelas das casas estouradas pela força de uma explosão. Segundo a Reuters, algumas pessoas correram para as estações de metrô subterrâneas, de onde acompanhavam os acontecimentos em seus celulares.

Conflitos podem se espalhar pela fronteira

Aumentam as preocupações internacionais de que os combates possam se espalhar além das fronteiras da Ucrânia. Nas últimas semanas, países europeus tem repreendido a Rússia pelo que consideraram provocações.

Drones russos tem pousado em solo polonês e caças russos, entrado no espaço aéreo da Estônia. A Rússia negou ser responsável pelas incursões ou ter planos de atacar qualquer país sob alçada da aliança militar ocidental.

Ministro russo diz que país não pretende atacar Europa, mas pode responder a ataques. Durante a Assembleia Geral da ONU, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, insistiu aos líderes mundiais no sábado que seu país não pretende atacar a Europa, mas dará uma "resposta decisiva" a qualquer agressão.

Defesa ucraniana limitada

Ataques russos em grande escala têm exigido mais capacidade da defesa aérea da Ucrânia nesse ano. Zelenskiy disse no sábado que um sistema de mísseis adicional, vindo de Israel, havia sido implantado. Segundo ele, a expectativa é de que cheguem mais dois nos próximos meses.

Ucrânia pediu ajuda aos parceiros internacionais. Isso porque os sistemas de defesa aérea têm capacidade de ação limitada. Além disso, outras nações também devem reforçar suas defesas diante de ameaças russas.