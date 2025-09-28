Topo

Notícias

Reunião com Trump amanhã é só 1º passo para evitar paralisar governo, diz líder democrata

São Paulo

28/09/2025 16h25

O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou, em entrevista à NBC News, que a reunião marcada para a segunda-feira, 29, entre a Casa Branca e os principais líderes democratas e republicanos é "um bom primeiro passo" para evitar uma paralisação do governo dos EUA, apesar de reforçar que se trata "apenas de um primeiro passo" e ter reforçado reiterado vezes que manter o governo americano em funcionamento depende dos republicanos.

Questionado sobre como a reunião surgiu, Schumer afirmou que os democratas têm pressionado por uma negociação real, enquanto os republicanos "apenas fizeram seu próprio projeto de lei".

O líder democrata disse, ainda, que ligou para o senador republicano John Tune na tarde de sexta-feira, afirmando que a única maneira de resolver o financiamento dos EUA é a partir de uma negociação séria, que precisaria do presidente e do presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson.

No sábado à noite, Schumer disse que recebeu uma ligação da Casa Branca mencionando uma reunião na segunda-feira, às 15 do horário de Brasília. "Então estamos muito satisfeitos. É um bom primeiro passo", disse, acrescentando ter esperança de que haja uma negociação séria na segunda.

Encerra-se na terça-feira, 30, o prazo previsto para evitar a paralisação do governo norte-americano.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Rússia usa drones e mísseis em ataque em massa a Kiev e outras regiões da Ucrânia

Justiça barra doutorado de R$ 183 mil às custas da prefeitura de Salvador

Cruzada de Trump contra a antifa de Portland começou no 1º mandato

Trump afirma que agentes do FBI foram 'agitadores' em invasão do Capitólio

Cientista brasileira morre atropelada em Lisboa; família arrecada R$ 120 mil para traslado

Estreia de linhas turísticas tem falhas e ônibus vazios em São Paulo

Divididos entre UE e Rússia, moldavos votam em eleições tensas

Barcelona vira sobre Real Sociedad e assume liderança do Espanhol

STJ manda soltar estudante que atropelou e matou duas jovens em SP

Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico

Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vira sobre Newcastle e encosta no líder Liverpool