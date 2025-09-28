Republicanos pedem apoio dos democratas a lei de curto prazo para evitar paralisação do governo dos EUA

Por James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - Antes de uma reunião entre parlamentares e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os líderes republicanos do Congresso tentaram neste domingo culpar os democratas por um impasse antes do prazo limite para aprovar uma legislação que evite a paralisação do governo.

Em meio ao impasse, os republicanos incentivaram os democratas a concordar com um projeto de lei de curto prazo para ganhar algum tempo.

Sem a aprovação da legislação de financiamento, setores do governo fechariam na próxima quarta-feira, o primeiro dia do ano fiscal de 2026 do governo norte-americano. Os republicanos controlam ambas as casas do Congresso, mas uma medida temporária que mantenha o governo aberto precisaria reunir pelo menos 60 votos no Senado, que tem 100 cadeiras, o que significa que alguns votos democratas são necessários.

Os democratas do Senado rejeitam um projeto de lei de curto prazo, exigindo que qualquer legislação desfaça os recentes cortes republicanos nos programas de saúde.

Trump convocou líderes do Congresso de ambos os partidos para uma reunião na Casa Branca na segunda-feira, para discutir a legislação de financiamento.

Os líderes republicanos do Congresso disseram que estão ansiosos para evitar a paralisação.

O republicano Mike Johnson, presidente da Câmara, pediu que os democratas apoiem a medida provisória que financiará o governo até 21 de novembro, ao mesmo tempo em que permitirá que os responsáveis pelos orçamentos continuem a elaborar projetos de lei de gastos.

"A única coisa que estamos tentando fazer é ganhar um pouco de tempo", disse neste domingo Johnson no programa "State of the Union", da CNN.

"Precisamos de uma negociação séria", disse Chuck Schumer, o principal democrata do Senado, ao programa "Meet the Press", da NBC. "Agora, se o presidente, nesta reunião, ficar só reclamando e gritando com os democratas, falando sobre todas as suas supostas queixas e dizendo isso, aquilo e aquilo outro, não conseguiremos fazer nada."

O governo federal está à beira de sua 15ª paralisação parcial desde 1981, porque os legisladores não conseguiram chegar a um acordo sobre um plano para financiamento discricionário -- o dinheiro que é alocado por meio do processo orçamentário anual do Congresso -- para o novo ano fiscal, ou cerca de um quarto do orçamento de US$7 trilhões dos EUA.

Se o Congresso não agir, milhares de funcionários do governo federal poderão ser afastados do trabalho, da Nasa aos parques nacionais, e uma ampla gama de serviços poderá ser interrompida. Tribunais federais poderão ter que fechar e subsídios para pequenas empresas poderão ser adiados.

Johnson chamou as exigências dos democratas de "ultrajantes", dizendo que os funcionários do governo e as pessoas que dependem dos serviços sofrerão.

"É normal ter debates e disputas partidárias, mas você não mantém as pessoas reféns por seus serviços", disse Johnson.

Os republicanos detêm uma maioria de 53-47 no Senado e uma maioria de 219-213 na Câmara.

"BRINCANDO COM FOGO"

Johnson e outros republicanos deixaram claro neste domingo que esperam que os democratas concordem com a medida provisória de financiamento. Eles afirmaram ainda que a reunião de segunda-feira na Casa Branca não pretende servir de trampolim para negociações abrangentes.

"Depende totalmente dos democratas. A bola está na quadra deles", disse o líder da maioria no Senado, John Thune, no "Meet the Press".

"Eles estão brincando com fogo e sabem disso", acrescentou Thune.

Schumer disse que espera novas negociações antes do prazo final.

"Não queremos uma paralisação", disse Schumer. "Mas a questão fundamental ainda não foi respondida, e veremos na segunda-feira: eles estão falando sério sobre negociar conosco de forma real?"

Uma fonte da liderança republicana do Congresso confirmou que o plano para a reunião de segunda-feira com Trump é pedir aos democratas que votem a favor da resolução de financiamento para que a Câmara e o Senado tenham tempo de concluir o processo de dotações.

Hakeem Jeffries, o principal democrata na Câmara, disse estar esperançoso de que uma paralisação possa ser evitada, mas enfatizou que as preocupações de seu partido com a saúde precisam ser abordadas. Os democratas buscam subsídios de saúde expandidos para pessoas que compram planos de saúde por meio do Affordable Care Act, frequentemente chamado de Obamacare.

Cerca de 24 milhões de norte-americanos que recebem cobertura por meio da lei verão seus custos aumentarem se o Congresso não estender as isenções fiscais temporárias aprovadas em 2021.

"Sempre enfatizamos que queremos encontrar um caminho bipartidário e chegar a um acordo de gastos com nossos colegas republicanos que realmente atenda às necessidades do povo americano, mas que também aborde a crise da saúde republicana que está prejudicando os americanos comuns em todo o país", disse Jeffries no programa "This Week" da ABC.

Johnson e outros republicanos sugeriram lidar com os subsídios à saúde como uma questão separada depois que um projeto de lei de financiamento temporário for aprovado, mas os democratas têm se mostrado avessos à ideia.

(Reportagem de Ahmed Aboulenein, Richard Cowan, Steve Holland, David Morgan, James Oliphant e Joseph Tanfani; texto de James Oliphant)