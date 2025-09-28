Relator da reforma administrativa diz acreditar ser possível aprovar texto ainda neste semestre

Topo

O relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, Pedro Paulo (PSD-RJ), disse acreditar na aprovação do texto do projeto ainda neste semestre. A declaração foi feita em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo, 28.

"Acredito sim ser possível aprovar ainda neste semestre. Estive esta semana com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) e estávamos discutindo a estratégia de apresentação do texto já para a próxima semana", disse ele.

O deputado reforçou que, desde o início da atual legislatura, Hugo Motta tem reiterado a prioridade da aprovação da reforma administrativa, ao lado de outras pautas como a isenção do Imposto de Renda e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública.

