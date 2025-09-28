Topo

Prefeito de Nova York, Eric Adams, desiste de disputar reeleição

28/09/2025 14h50

O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou neste domingo (28) que desistiu de tentar reeleição, a pouco mais de um mês para o pleito, que é acompanhado de perto pelo presidente Donald Trump.

"Apesar de tudo o que conquistamos, não posso continuar com minha campanha de reeleição", declarou Adams, enfraquecido por acusações de corrupção, em um vídeo publicado na rede social X. 

Adams foi eleito em 2021 pelo Partido Democrata, mas tentaria a reeleição em 4 de novembro como independente.

